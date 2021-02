La economía acumuló una caída del 10% en el 2020, según el Indec

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en el mes de diciembre una caída de la economía del 2,2% respecto a igual mes de 2019 y una mejora de 0,9% con relación a noviembre pasado. La medición fue informada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según las estadísticas, las caídas más importantes fueron cuando la Argentina transitaba la cuarentena más estricta, en el mes de abril y mayo con mermas del 26,4 y 20,6 respectivamente.

La pandemia ayudó a que la crisis económica se profundizara, y de esta forma, a lo largo de 2020 el EMAE acumuló una caída de 10,0%, en un año marcado por las medidas de aislamiento de un país que tuvo, la cuarentena más larga del mundo.

Con la suba de 0,9% registrada en diciembre, el nivel de actividad acumula 8 meses consecutivos de crecimiento y en términos interanuales, la caída de la actividad se volvió a desacelerar, al marcar un retroceso de 2,2% contra -3,7% de noviembre), registrando así la menor tasa de caída desde febrero.

Las contracciones más pronunciadas fueron el sector Agropecuario (-3,6% vs. -0,9% interanual noviembre), Transporte y Comunicaciones (-19,2% vs. -18,0% interanual noviembre) y Administración Pública (-7,8% vs. -7,6% interanual noviembre), en tanto Salud permaneció sin cambios (-1,7% interanual).

Las restricciones prolongadas agudizaron un problema que ya había aparecido, con el correr de los meses las habilitaciones permitieron retomar la actividad en algunos sectores que pudieron remontar, a pesar de la crisis.



2021: ¿Qué está previsto para este año?

Estadísticamente las estimaciones privadas, arrojaron que Argentina crecerá alrededor de un 5%, al igual que lo mencionado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien marcó un cálculo del 5,5%. Cabe destacar, que los analistas informaron que este crecimiento que se especula es debido a la profunda caída en 2020. “Aunque la economía siga cayendo, si se produce solo un poco más que en 2020, habrá crecimiento” explicó el MBA/M.Sc. Daniel Garro-CEO de Value International Group. Alarmando que se tratará simplemente de un efecto “rebote”.