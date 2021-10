L-Gante le propuso a AF: "Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo"

El presidente Alberto Fernández recibió al cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, en la residencia de Olivos, en un encuentro que fue emitido a las 20 de este domingo 03 de octubre en el canal de YouTube del mandatario.

El artista asistió al encuentro junto a su pareja, Tamara Baéz, y la hija de ambos, Jamaica, mientras el Presidente estuvo acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez en una tarde que fue de charla entre ambos.

Durante la introducción del video que la Casa Rosada difundió a través de las redes sociales, Alberto Fernández aclaró que se reunió con el joven músico por le importa “su mirada sobre el presente”

“Estuve viendo algo suyo en la tele hace unos días. Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo”, le dice el trapero a Fernández en un fragmento de la charla que tuvieron y que fue compartido por el Gobierno. Y agregó: “Yo me pongo a pensar un poco en el futuro, me gustaría que en vez de agarrar una regalía se agarre un trabajo. Lo que ganaste, lo ganaste vos”.

Asimismo, Fernández le expresó que para él la política era “escucharnos” y aclaró que “nadie es dueño de la verdad”. Que todo el país vivió "tiempos difíciles, nuestros padres ni nuestros abuelos vivieron una pandemia. Nosotros somos sobrevivientes de una tragedia”.

Hace algún tiempo, cuando al artista le realizaron una serie de preguntas sobre qué le pediría a la dirigencia política, manifestó: “Estaría bueno un poco de seguridad, sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”

El motivo de la visita

"Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo", había aclarado el mandatario, al inicio del video, sobre su encuentro con el cantante, de quien dijo que le importaba su mirada sobre el "presente". Por eso mantuvo, según explicó, una charla "franca y sincera, despojada de formalismos".

El contenido del encuentro se encuentra completo en la plataforma YouTube.