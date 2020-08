Kicillof: "El que no puede tener acceso a la tecnología es un excluido"

En la mañana de este lunes en declaraciones radiales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio detalles de la situación que vive la provincia tras la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.



Con respecto DNU que firmó Alberto Fernández, el mandatario provincial aseveró: "Lo escucho a Larreta decir que tienen 5.000 chicos que perdieron conexión con la escuela. En la provincia tenemos 5 millones de alumnos y muchos problemas de conectividad".

Sobre las telecomunicaciones, Kicillof dijo: "Es muy importante el decreto de Alberto para la conectividad", además "el Estado solo no puede pero sin él, no alcanza".

"Declarar a las telecomunicaciones servicio esencial es de sentido común. No hay mucho lugar para la discusión" y en ese sentido manifestó "el que no puede tener acceso a internet o celular es un excluido" y "la conectividad es muy dispar en la provincia. Eso tiene que ver cuando se deja todo enteramente en manos del mercado".

"Que sea un servicio público esencial no quiere decir que su provisión la preste el Estado, no puede ser que haya argentinos que por nacer en determinado lugar no tengan conexión. No hay ningún problema con las empresas privadas mientras contribuyan a que todos tengan conexión".

Con respecto a los cuadernillos de la discordia el Gobernador indicó: "Imprimimos 10 millones de cuadernillos con la imprenta de la provincia de Buenos Aires, que estaba abandonada" y "junto al cuadernillo iba un contacto por si los chicos tenían acceso a internet y que no se quedarán afuera".

En sus declaraciones Kicillof le apuntó al Gobierno anterior "los anticuarentena tienen que explicar cómo estaríamos si no hubiéramos hecho nada y nos hubiéramos quedado con lo que dejó el gobierno anterior. Tenemos 17 millones de habitantes, con 13 millones en el conurbano y 4 millones del interior. Lo del interior es más que Uruguay o Santa Fé".



Además, afirmó: "Todavía hay municipios donde no hubo contagios. No es casualidad, tomamos medidas heterogéneas por las distintas realidades de la provincia". "Siempre priorizamos el trabajo y la producción en la provincia. Las esenciales no cerraron nunca".

Y continuó "la economía se expande o no de acuerdo a la demanda. Y mucha gente está aislada y la demanda se focalizó en determinados bienes" y "Abrimos todo lo posible sin poner en riesgo a la gente".



Sobre la situación económica: "Esta no es una crisis financiera, de sobreproducción o de comercio, tiene que ver con un parate de la economía porque el único medio para impedir contagios es quedarse en casa", "no se conoce cómo va a ser la salida del coronavirus. Pero si vemos que la economía está quieta por un factor externo".

"En los lugares donde el Estado no impuso la cuarentena la gente la hizo frente al miedo a la muerte" y "tengo una mirada positiva de cómo vamos a volver cuando esté la vacuna. Hay que preparar la pospandemia" cerró el gobernador de Buenos Aires.