Kerchner: "Mendoza es ejemplo de cómo podemos mejorar la gestión de la pandemia"

Las elecciones se aproximan en todo el país y el cierre de listas ya es un hecho. Así, una de las novedades para la provincia es que el exministro de Economía y Energía de la Provincia, Martín Kerchner, será precandidato a senador por el partido Cambia Mendoza.

El actual integrante del directorio de YPF por Mendoza hablo con radio CNN y expresó: “Orgulloso de la convocatoria del gobernador Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo para acompañarlos en la lista. Es una oportunidad de volver a ser lo que amo, que mi papá y mi mamá me inculcaron desde chiquito, que es el servicio público. Uno siempre va alternando el trabajo en lo privado y siempre regreso al servicio público porque lo aprecio mucho y es una forma de aportar a la sociedad y de tratar de volcar la experiencia que uno ha hecho estos años en un momento muy difícil de la Argentina".

Además, sostuvo que debido a la situación del país "necesitamos defender la Constitución" porque después de 200 años "seguimos discutiendo cuestiones básicas como libertades y derechos que tenemos, que son usados hoy para coartar la posibilidad de transitar, trabajar, de conectarnos entre nosotros".

Dentro de sus argumentos Kerchner expuso que el Gobierno Nacional "ha utilizado la pandemia como una excusa, y no ha sabido administrar". Teniendo en cuenta esto, apuntó: "En la provincia de Mendoza hemos dado muestras de que se puede gestionar una situación tan grave de una manera un poco más razonable. El año pasado el Indec publicaba en el segundo trimestre los datos de la desocupación en Argentina y había llegado a casi 15% y en Mendoza también".

Por otra parte, el entrevistado insistió en que el segundo trimestre la Argentina "se vio encerrada, con un cepo a la libertad para evitar que tuviéramos 100 mil muertos que después tuvimos. En el tercer trimestre, Mendoza había empezado a abrir su economía, sus actividades, pero la Argentina seguía encerrada y la diferencia fue que la desocupación en el tercer trimestre del 2020 continúo entre 14% y 15% cuando en Mendoza estaba en el 8%.

Objetivos

El precandidato oficializó que Mendoza cuenta con muchos recursos para salir adelante, pero siempre en base a la libertad: “Tenemos que cuidar, gestionar vacunas, deberíamos haber tenido las dosis a tiempo, tener testeos permanentes y debemos ser responsables al momento de que si hay un contacto o contagio aislarnos, pero si no, no dejamos funcionar la economía como han hecho otros países en el mundo".

Asimismo, indicó que su objetivo es acompañar a la población "respetando la institucionalidad, no involucrándonos tratando de meterse a dominar la justicia, imponiendo realidades".

"Desde hace algún tiempo vivimos planteando situaciones que podían mejorar la forma de llevar la pandemia adelante y si hubiéramos tenido la libertad habríamos podido gestionar vacunas de una manera distinta, pero el problema es cuando no te escuchan, te violentan con las palabras y hechos cuando no hay igualdad en el reparto de los dineros públicos para cubrir necesidades, están sobrados los ejemplos de cómo en

Y agregó: "Mendoza es un ejemplo de cómo podemos mejorar la gestión la pandemia y por eso decidió volver a la lista para defender este modelo”.

—¿Estaba en sus planes volver a esta elección de medio término?

—No, la vida es muy cambiante y dinámica, uno se concentra en lo que está haciendo y luego aparecen las oportunidades. A mi me tocó trabajar en el Ministerio de Seguridad durante muchos años, me fui antes que terminara el mandato Julio Cobos a una actividad privada y luego me convocó Alfredo Cornejo para acompañarlo en Godoy Cruz cuando fue intendente y no dudé en hacerlo porque amo el servicio.

—Hace 48 horas anunció el responsable de YPF a nivel nacional un importante movimiento para Vaca Muerta sector Mendoza, ¿qué significará esto?

—Después de casi un año de trabajo tuvimos un relanzamiento de la relación de YPF con la provincia de Mendoza y avanzamos con la organización del primer pozo no convencional en la lengua mendocina de Vaca Muerta, en Malargüe, elemento que nos empezará a permitir y dar información geológica y no teórica.

"Tendremos un pozo real para empezar a determinar la calidad, profundidad, forma y ubicación de la roca para poder comenzar con un plan de inversiones que nos permita explotar más fuertemente esa área tan importante del lado de Mendoza" insistió el economista.

Visión a futuro

Con relación al futuro de la Provincia, destacó en todo momento que Mendoza tiene muchas chances y oportunidades de seguir creciendo en temas de petróleo, porque se hará una inversión que este año estará en el orden de los 70 mil millones de dólares: "Tenemos la fortaleza de tener mucho petróleo convencional, que para YPF es más del 70% del petróleo que utiliza para producir su combustible".

“Después tenemos la refinería de Luján de Cuyo, la más eficiente de la Argentina, ya que proveemos combustible a 14 provincias argentinas y ahí se apostará con dinero. Hay un plan que venimos llevando adelante, inició en 2016 y se invertirán este año 103 millones de dólares que ya suman a los 450 millones que se han invertido y que generará en esos palos de planta una cantidad importante de mano de obra y trabajo para cientos de pymes.

“Ahí uno va sumando otra serie de cosas que son no tan fuerte para los anuncios y que tiene que ver con la decisión de YPF de mantener y avanzar en la exploración y trabajo de búsqueda para evitar el declino.

—Hablando de la grieta del Kirchnerismo ¿no hace autocrítica también del Frente Cambia Mendoza que hay que tirar todos juntos para el mismo lado?

—Por supuesto que sí, el problema es cuando a vos el sector de enfrente quiere romper, castigarte, enceparte, meterte un cepo, decirte que no, decirte que sos malo porque producís, porque sos una pyme y las pymes son empresas y las empresas son el elemento que carcome a la economía cuando son exactamente lo contrario.

“Tenés razón que cuando hay una grieta hay dos responsabilidades, pero de un lado tenés la manifestación de defender la república y del otro lado la justificación de la pandemia y la economía como herramienta para hacerle daño al entramado económico y eso es muy complejo. La inflación en Argentina es el impuesto más duro que están pagando lo que menos tienen y estamos en niveles de 50, 60% de inflación y esto no es mejor que antes, antes también teníamos inflación, venimos hace 10 años sin poder crecer y esto es un proceso donde tenemos ser razonables.