Jorge Geffner: “En dos semanas explota el sistema de salud”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron en Casa Rosada con el comité de expertos epidemiológicos para analizar el aumento de casos por la segunda ola de coronavirus y evaluar si se requiere imponer más restricciones ante la saturación del sistema de salud.

En la cumbre, todos coincidieron que el sistema de salud va rumbo a un colapso y por lo que analizan las medidas para aplanar la curva de contagios.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano,lunes a viernes de 12:30 a 13:30 horas, entrevistaron a Jorge Geffner, inmunólogo y coordinador de la unidad COVID-19 del Conicet, quien habló de la escalada en la contagiosidad: “Primero que nada tenemos que asumir que la situación que tramitamos ahora es crítica, ya no es grave, se ha triplicado el número de casos en las últimas tres semanas, partíamos de 6 a 7 mil y ahora estamos en 20 mil casos".

"En realidad no estamos en 20 mil casos, estoy en el Conicet y nosotros procesamos 2 mil muestras diarias y los niveles de positividad son del 40% y hasta el 60%. Eso implica que hay otros 20 mil que quedan en el camino porque testeamos menos de lo que corresponde" indicó.

Geffner marcó la diferencia con respecto a lo sucedido el año pasado con la segunda ola: “El agravante con respecto a lo sucedido en el pico de octubre es que no teníamos las dos variantes de ahora, que se caracterizan por ser más transmisibles y asociarse a casos de mayor gravedad" y agregó: "Entre el 15 y 20% de todas las muestras corresponden a estas dos variantes".

“Por otro lado, una estructura sanitaria que comienza a estar saturada. En lo privado no se puede recibir más gente, no tienen camas en Ciudad de Buenos Aires y provincia, además el sistema público está recibiendo pero tiene un límite también. La situación es complicada" expresó.

Al consultarte al profesional sobre lo que cada uno como ciudadano puede hacer indicó: "Esperamos que lleguen más vacunas, porque están teniendo un éxito tremendo. El contagio del personal de salud vacunado bajó en un más del 90% en Argentina".

"De 2 millones de personas vacunas con Sputnik V en Argentina bajó el contagio, luego de 14 días de la primera dosis, más del 80%. Pero llegan pocas, van a llegar más pero no sabemos cuándo".

Y agregó: "Necesitamos dos o tres meses desesperadamente aquietar la curva, ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros. Uso correcto de barbijo, distanciamiento, lavado de manos y aún con frío airear ambientes. Si todos cumpliéramos las cuatro medidas estaríamos bien, pero hay un sector que se ha relajado" manifestó.

"Por eso es un llamado a que se pongan las pilas con estos cuidados. Es un sector que se los adjudica muchas veces a los jóvenes, pero creo que es una etiqueta incorrecta. Hay un sector de jóvenes que no cumplen, pero hay gente joven, mayor y de mediana edad así. Hay que hacer un llamado de atención a todos los ciudadanos".

“Todo el cono sur está encendido. Quizá tendríamos que manejar mejor la estrategia comunicacional y tener un discurso único más allá del lineamiento político" indicó.

"Es un eufemismo, es nueva pandemia o modificación" dijo Geffner sobre las mutaciones del virus, y amplió: "Llama la atención el crecimiento, pero podemos decir que son variaciones del virus. No tenemos medidas distintas, son efectivas si las practicamos. Hay tres grandes estrategias: por un lado la vacunación, con eso aplastamos la pandemia como lo ha demostrado Reino Unido que bajaron de 65 mil casos diarios a 1800; Israel; incluso regiones de Estados Unidos. Tenemos la vacuna, pero va a llegar de a poco"

"Segundo, las cuatro medidas que dije, es hora que todo el mundo las cumpla, es una guerra. Después la política del Gobierno en cuanto a imponer restricciones, creo que las restricciones van en el sentido correcto sin desconocer la situación económica. En dos semanas sino explota el sistema de salud, no es magia esto".

“Puede haber distintas miradas, yo sugeriría un cierre acotado, dos semanas en medio de una campaña de comunicación, qué tenemos que hacer, exigencia en el cumplimiento".

"Si vamos a medidas estrictas tenemos que levantar las clases dos semanas, achatar la curva y después liberar a las actividades esenciales, volver a las clases presenciales, aumentar el sistema de testeo. Dos semanas, empieza y termina eso nos llevaría a bajar y liberar de a poco el sistema de salud" explicó.

“Los chilenos vacunaron mucho, sobre todo a los pacientes mayores de 60 y es tremendo cómo baja la internación".

Reunión en Casa Rosada de infectólogos con el jefe de Gabinete, la ministra de Salud

Con respecto a la reunión que encabezaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzotti con infectólogos y asesores Geffner manifestó: “Es un bicho muy especial y tiene esta cosa tan negativa que tiene un período de latencia de dos semanas".

"Encima tenés a los asintomáticos que pueden no padecer nunca síntomas. En gran medida depende de lo que haga cada uno de nosotros, se entiende el cansancio y el problema. Yo tengo el sueldo a fin de mes, pero muchos otros en trabajo informal no. Pero esto es una ola que va creciendo, si no lo superamos las consecuencias serán peores".

"Además no hacemos nada distinto que otros países. Ese cafecito que tenemos ganas de tomarnos con un amigo lo tenemos que postergar. Es genuina las ganas de ver a un amigo o los abuelos a ver a los nietos, pero en los nietos están yendo al colegio y se han levantado burbujas" manifestó.

Y agrego: "Son cuestiones profundas, pero estamos en una guerra que se llevó en el país a 60 mil víctimas y a los familiares de esas víctimas que también lo son".