Javier Milei: "Me voy a meter en política"

El economista Javier Milei sorprendió en las redes sociales luego de anunciar que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo que informó, será en el Frente Despertar, partido liderado por el excandidato a presidente José Luis Espert. "Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos", le manifestó Milei a Espert a través de una charla online.

"Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina, una Argentina próspera, una Argentina liberal, pujante, una Argentina que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primera potencia mundial" agregó.

"Hay predicciones tuyas que muestra el desastre que estamos viviendo. No hay 2023 si no tenemos un 2021. Si no construimos una alternativa para 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. Este es el momento porque cada una de las cosas que dijimos se cumplieron", manifestó el economista.

Lo anunciado por Mieli generó uin gran revuelo en las redes sociales, particularmente en Twitter, en donde se convirtió en tendencia a los pocos minutos.