Una cámara de seguridad ubicada cerca de la avenida Cobo al 1.200 en el barrio porteño de Pompeya registró el momento en que una mujer intentó quemar el refugio de un indigente mientras este se encontraba en el lugar. Ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre, pero las imágenes fueron difundidas recientemente.

En el registro de vigilancia del comercio se puede ver cómo la vecina se acerca al lugar con un elemento para encender fuego, se agacha y quema el colchón sobre el que yacía el hombre con sus pertenencias. Una vez iniciada la llama, da media vuelta y se retira por la esquina de donde provino.

Fabián, el comerciante que tiene su local a metros de donde se produjo el incendio, relató a medios locales que la mujer había avisado que atacaría de esa forma a Jonathan, quien está hace tiempo en el barrio junto a su pareja y su perro.

"Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo", contó el testigo, quien sufrió daños menores en el frente de su negocio. Si bien nadie resultó herido, el humo ingresó en el hogar de Fabián que descansaba junto a su familia.

Las imágenes del ataque fueron compartidas por el dueño de un comercio cercano que al revisarlas se percató de lo que había pasado días antes. A raíz de esta prueba se interpuso una denuncia a la Policía para dar con la responsable del incendio que, afortunadamente, no produjo lesiones ni daños materiales.