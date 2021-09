Historias de vida: un recolector de basura podría llegar al Congreso

Las nuevas figuras en la política, han dado que hablar en los diferentes lugares del país. A partir de esta situación se conocieron historias de vida, de gente común que decidió meterse en algún partido político y comenzar a trabajar para el desarrollo del país.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con un trabajador estatal, sindicalista y político argentino de San Salvador de Jujuy, aspira a una banca en el Congreso de la Nación, Alejandro Vilca.

—¿Hace cuánto estás militando, qué te llevó a meterte en la política y cuáles son tus propuestas para llegar al Congreso de la Nación?

—Milito hace muchísimo tiempo y desde chico fui consciente de la situación económica en la que vivía mi familia, que era muy humilde. Esas contradicciones sociales, donde uno se pregunta por qué no puede tener un plato de comida, un par de zapatillas, desde chico me dio ese cimbronazo de querer ser parte.

"Aunque no era muy consciente, fue en la universidad donde me llevé ideas de Izquierda, me ligué a estas idea y como otros pibes que trabajan y estudian, no pude seguir con mis estudios y me tuve que volver a Jujuy. Ahí comenzar de cero, a construir el PTS desde cero trabajando en todos los rubros, hice de todo, electricista, heladero hasta que llegué al municipio donde trabajo como estatal y trabajador de la recolección", indicó Vilca.

—¿La política es solo para "algunos"?

—Aunque yo militaba siempre está la duda de muchos trabajadores, de que solo tenés que ir de la casa al trabajo, cada dos años ir a votar y que la política está restringida a una clase social. Pero en nuestro partido planteamos otra cosa, que los trabajadores tenemos que hacer política. Porque si vos dejás esta casta política de radicales y peronistas que manejen toda nuestras vidas siempre nos van a llevar al desastre. La idea es que todos tengan acceso al trabajo, la salud, la educación, algo que hoy parece tan difícil.

—En tu rol de sindicalista, ¿qué crítica le podés hacer a lo que pasa con los sindicatos en Argentina? Hay personas que hace décadas que los manejan, hay una casta sindical que incluso compran empresas.

"Es una casta de la clase trabajadora que se ha enriquecido basándose en la representación de los sindicatos"

"En realidad los sindicatos tendrían que ser una herramienta de lucha para tener derechos, pero estos sindicalistas como “los gordos de la CGT” son innecesarios. Después los ves que juegan políticamente, cuando estaba Macri eran de un lado, ahora que está Alberto Fernández para el otro. Pero lo que buscan es perpetuarse en el poder, están 20 o 30 años ahí. Es una herramienta con la que cuentan los grandes explotadores.

—¿Qué modelo proponen de gestión política interna en el parido?

—Yo soy de la recolección de residuos, delegado sindical y nosotros tenemos otro método que es la democracia directa, donde todo se decide en asamblea. Los dirigentes no son más que el portavoz de lo que decide la base. Tenemos un sistema democrático de revocabilidad de mandato, la gente que no cumple se la cambia. Es un método que instaló la Izquierda en este sector. En otros sindicatos son muy verticales, pero son cómplices del Gobierno.

"Lo que pasa es que por ahí los dirigentes se creen que son los dueños de la organización sindical y manejan fondos. Cuando tendría que ser al revés, porque los trabajadores con su aporte pagan el sueldo a los dirigentes sindicales y deben hacer lo que digan las bases y el poder adquisitivo de los trabajadores han perdido muchísimo", agregó.

—¿Cómo se prepara para no ser funcional al sistema de la política?

—Tenemos un sistema de rotación para que no se atornillen los diputados, entonces es algo que se hace con todos los integrantes de la fuerza. Nosotros usamos el parlamento como tribuna, no solamente para poner la agenda de pueblo trabajador en el Congreso o la Legislatura, sino también estar al lado del trabajador. Por eso tratamos de tener un régimen independiente y democrático que evita que los diputados tengan privilegios.

Las elecciones en Jujuy

-La elección ha sido importante, hemos logrado el 23,5% en Jujuy, que solamente tiene tres bancas para el Congreso, que generalmente se las llevan los peronistas y radicales. Hoy estamos obligando a que esto se reparta uno por cada fuerza y esto se debe al crecimiento nacional de la Izquierda en varios distritos.

“En el caso de esta provincia es una elección histórica porque nunca la Izquierda llegó a estos porcentajes, 23,5 y esperamos poder subir y que por primera vez llegue al Congreso un diputado obrero, de la recolección de residuos, con un apellido coya. Los que no saben los que llegan al Congreso o al Senado en representación de Jujuy siempre son de una casta política, empresarios, terratenientes, representantes de las mineras. Esto sería algo inédito e histórico.