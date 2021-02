Habló el sobrino del Diez: "En el último tiempo no quería ser Maradona"

Por primera vez, en la noche del lunes, el sobrino de Diego Armando Maradona, Johnny Espósito -hijo de María Rosa Maradona- habló del Diez y contó aspectos inéditos sobre las últimas horas de vida del astro.

Con gran conmoción, se expresó en el programa Vino para Vos, transmitido por el canal KZO.

A poco más de dos meses de la muerte del futbolista (25 de noviembre), Johnny se animó a hablar en televisión, siendo que lo caracteriza su perfil bajo. Pero su testimonio fue uno de los más buscados, ya que él vivía con Diego y fue quien lo ayudó hasta en las últimas instancias.

"El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota", indicó.

En tanto, contó que ese día hicieron lo mismo que otros: mirar fútbol, tomar mates, pero advirtió que él ya sentía que su tío "no quería más".

Él me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así'", remarcó.

Contó, a su vez, que el 24 a la noche se despidió de él y se fue a dormir a su cuarto. "Estaba el doctor, que le toma todos los pulsos, el chequeo diario. Nos despedimos: 'Hasta mañana'. Habrá sido a las once de la noche", reveló.

"Yo estaba en un segundo piso, él por un tema de comodidad estaba abajo, para no subir las escaleras. Yo me fui a dormir", contó.

Me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Bajo, desayuno y tipo 11 creo que van los médicos y ya no... no reaccionaba".

"Según la enfermera, él estuvo merodeando por la habitación, pero yo no lo escuché", indicó y confesó que, para él, Diego "no sufrió".

Esta vez entre lágrimas, el joven confesó que a Maradona "no le gustaba que llores. Yo cuando veía una imagen con él, me iba, me ponía a llorar y después volvía".

En el último tiempo no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato".

Hizo hincapié en la humildad que caracterizaba al astro mundial y, mirando a la cámara, le habló directamente a su tío: “Siempre te voy a estar recordando”.