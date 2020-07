González García: "Mucho de lo que está pasando hoy es por hacer juntadas"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló sobre la gran cantidad de contagios de coronavirus en las últimas jornadas y sostuvo que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

"Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", expresó el funcionario nacional

En ese sentido, González García reconoció que la cuarentena estricta que llevaron a cabo entre el 1 y 17 de julio no arrojó los resultados que esperaban y por eso admitió que "la mayoría de las personas respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio pero las que no lo respetan hacen pagar un precio grande al conjunto de la sociedad.

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban, pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta", sostuvo el ministro.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria llamó a los ciudadanos a seguir respetando la cuarentena entendiendo el cansancio de la pandemia y reiteró: "Por favor cuidémonos a nosotros y a los que nos rodean. El cuidado es fundamental para que menos gente se enferme, para que menos gente necesite cuidados intensivos y tengamos menos consecuencias, que una de ellas es la muerte".