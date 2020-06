Gastronómicos y hoteleros en crisis piden por una "ley de emergencia económica"

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), comunicó un informe con un duro pronóstico de sostenibilidad económica de los sectores que representan.

El 65% de los hoteles y el 75% de los bares y restaurantes de la República Argentina están en riesgo de cierre, según FEHGRA. Estiman además que esos sectores, emplean de forma directa a unas 650 mil personas.

“El 70% promedio de los establecimientos hoteleros y gastronómicos prevén la quiebra de su empresa si continúa esta situación de inactividad”, advierte el informe que lleva la firma de la presidenta de la entidad, Graciela Fresno.

Gastronómicos y hoteleros piden que se declare una "ley de emergencia económica" para esos sectores.

Además, Carolina Montiveros, secretaria administrativa (seccional Mendoza) de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), no solo enfatizó el pedido de emergencia para el sector, al dialogar con los medios este jueves, sino que también habló de ‘competencia desleal’, dentro del rubro de hotelería, ya que los albergues transitorios, no solo tienen imposibilitada su apertura sino que no son utilizados de forma oficial para resguardar personas con coronavirus, como sí sucede con hoteles.

“Uno de los sectores más golpeados con este tema (de la pandemia), son los hoteles transitorios. Ya le hemos pedido muchas veces (al Gobierno) que por favor hagan la apertura. La idea es hacer que esos establecimientos, también puedan recibir a repatriados y usarse como se usa un hotel. Hay que darle la posibilidad a ese sector, que está parado”, explicó Montiveros.

Volviendo a algunos de los datos del informe sobre la "Estructura y Relevancia económica de la Hotelería y Gastronomía" y la "Encuesta de Impacto del COVID-19 en el Sector Hotelero Gastronómico", que realizó y publicó FEHGRA en los últimos días, se detalla que el 80% de los empresarios la ayuda del programa ATP y que solo el 41.7% pudo pagar en su totalidad los salarios correspondientes al mes de abril.

Se informó que la caída interanual en la actividad fue del 83% en abril y mayo. Para el mes de junio se hizo una proyección del 79%.

Entre otros datos alarmantes del informe de FEHGRA, dan cuenta de que a nivel nacional, un 33% de los dueños de bares, restaurantes y hoteles de todo el país, no pudo pagar los servicios desde el inicio de la emergencia sanitaria, en tanto que un 19,8% no pudo abonar la totalidad de los impuestos de los meses de abril y mayo.

El 56% de los encuestados solicitó financiamiento bancario en abril y mayo pero solo el 50% de ellos lo recibió.

Los datos son evidentes, miles de puestos de trabajo penden de un hilo gracias a los efectos que ha traído aparejada esta pandemia al país.

La solución que aborde el Gobierno, puede resultar “un parche” pero tampoco es un arreglo de fondo. Por supuesto habrá que esperar -más allá de los pronósticos que puedan hacerse- para ver cómo se sostiene el panorama económico y financiero del país, dada la gran emisión monetaria y si se alcanza el acuerdo multimillonario con los tenedores de deuda pública que podría cerrarse antes del 24 de julio, fecha límite pautada entre las partes.

La solución de fondo a la pandemia que azota al mundo, vendría de la mano de la medicina y los laboratorios, es decir cuando estos logren desarrollar una vacuna (desde la OMS aseguran que estaría lista en un año o quizás meses antes). Solo así podrá volver todo a la “normalidad” de lo que era antes o quizás haya cambios radicales que marquen a esa nueva etapa en el mundo, lo sabremos…