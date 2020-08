Furioso con los políticos: El Dipy grabó un video y pidió a los ciudadanos que opinen

El cantante cumbiero argentino conocido como ‘El Dipy’, protagonizó en las últimas horas un arduo debate en las redes sociales, al subir un video de él en primer plano criticando severamente a los dirigentes políticos argentinos.

"Yo digo lo que pienso. Se llama sentido común. Cómo no voy a opinar. En los canales de televisión opina la oposición y el gobierno y en el medio nosotros esperando para saber qué van a hacer” comenzó diciendo el cumbiero. Todos dicen lo mismo. La herencia. Todos le echan la culpa al otro y nosotros en el medio. La culpa es nuestra, no es de ellos. Siempre se vota al mejor de los peores. ¿Es justo que hayas trabajado toda tu vida para no tener nada? es justo no tener nada en un país rico? es justo que te roben tu sueño? No es justo. Por eso opino", agregó en video que subió a su cuenta de Twitter.

El lunes fue un “día de furia” para el músico argentino, ya que desde la mañana comenzó a referirse de forma muy crítica, al desempeño del presidente Alberto Fernández. “Alberto, Dejate de romper las pelotas ya. Hace 5 meses que no laburo capo”, dijo en un tuit.

“Nos venís guitarreando hace tiempo ya. Deja de boludear hermano”, le reprochó al presidente, El Dipy.

Poco después en otro tweet, el cumbiero bajó línea política y opinó: “Nunca se olviden que un buen gobierno no le da comida a los pobres. Crea condiciones para que los pobres dejen de serlo y coman lo que quieran, ok? No le mientan más a la gente.. SE NOTA MUCHO..”.

Ambos tweets del músico, fueron furor en las redes sociales y tuvieron miles de likes y comentarios de todo tipo. La “rosca” política que se generó fue tal que incluso en las últimas horas del lunes, el cumbiero argentino sacó su “lado más humano” y le habló con dolor a la cámara en un video (verlo más arriba en la nota) que también compartió en la red social del pajarito azul.

En el último material audiovisual, el eje de las críticas, ya no es solo el actual Gobierno, sino todo el arco político y también hizo apología a la famosa “grieta”.

“Por eso hablo, por eso opino y me gustaría que ustedes hagan lo mismo porque este país es suyo y mío, ni de ellos, ni de nadie, es nuestro que les quede claro”, reflexionó al final de su monólogo El Dipy.