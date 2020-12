Fuertes acusaciones de Amalia Granata contra políticos "mercenarios"

A horas de que el aborto legal se convierta en ley en la Argentina, la periodista y diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, acusó de "mercenarios" a seis senadores que se pusieron del lado verde a último momento.

Se trata de Stella Maris Olalla, Sergio Leavy, Silvina García Larraburu, Guillermo Snopek, Blanca Vega y Adolfo Rodríguez Saá. "Senadores traidores, vendidos e inmorales. Nunca más un voto", decía el tuit que Granata se encargó de viralizar.

"Siempre dije que a gran parte de la política no le importan los niños porque no votan. Hoy vimos a muchos de esos políticos a los que no les importan los niños (los por nacer y los nacidos), ni el futuro, ni lo que opina el pueblo que los llevó a estar ahí", advirtió.

Por otro lado, enfatizó que la normativa es festejada, en su mayoría, "por una clase media urbana y acomodada, 'chicas bien' de ciudad. Un festejo que nada tiene que ver con lo que pasa en la mayoría de la Argentina, un país que se desangra en hambre, miseria y pobreza mientras la mayoría mira para otro lado".

Ojalá sirva para que nunca más se vote a políticos que traicionan a sus votantes, que viven de la rosca y los arreglos por detrás, aprobando leyes por lo que le dicen sus jefes, la televisión o los diarios", resaltó.

Desde su postura provida, indicó que "el aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución" y que significará "tapar un problema con otro y generar más daño".

"Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa?", cuestionó la funcionara.

En tanto, indicó que va a "seguir luchando" junto a la marea celeste, para "volver a tener un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarlos o descartarlos. Donde haya sentido común, la palabra valga y la política no signifique traición y privilegios".