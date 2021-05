Fiesta clandestina con cumbia en vivo: un exBoca entre los asistentes

Las fiestas clandestinas continúan siendo un dolor de cabeza para los gobiernos, tanto provincial como nacional ya que no pueden controlarlas, y que se dice “son un foco de contagio de COVID-19 al que no le encuentran solución”, “un descontrol” o “lo que disparó el rebrote”, ya que el reflejo del comportamiento de los jóvenes, y no tanto, siguen trasgrediendo las reglas.

Es por eso que en el partido bonaerense de Tigre, personal policial desarticuló una fiesta clandestina de la que participaban más de 70 personas, entre ellas el reconocido jugador de fútbol Clemente Rodríguez. Fue durante la madrugada del domingo en una vivienda del complejo Nordelta.

Clememte Rodríguez, exjugador de Boca, era uno de los participantes de la fiesta. Además el dueño de la vivienda amenazó a los agentes de la Superintendencia de Seguridad Región Norte, que concurrieron al lugar ante la denuncia de un vecino.

Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y se dispuso la aprehensión de cuatro de los concurrentes, de entre 43 y 49 años, el propietario de la vivienda, quien posee antecedentes penales, y se labraron actuaciones por infracción al artículo 205 del Código Penal, por no respetar las restricciones ante la pandemia de coronavirus, según se informó.

Lo que llamó la atención fue que quien le puso música fue nada menos que "El show de Andy", los mismos que estuvieron presentes durante el tan criticado cumplaños de la hija de Carlos Tevez en donde no se usó barbijo ni se mantuvo la distancia social que el Gobierno sugirió.

En Boca, Clemente Rodríguez, que tiene 39 años, formó parte de tres conquistas de la Copa Libertadores de América 2001, 2003 y 2007 y la Copa Intercontinental 2003.

También ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la Selección Argentina.

Además de vestir la camisea "xeneize", Rodríguez jugó en Spartak de Moscú (2004-06), Espanyol (2007-08), Estudiantes de La Plata (2009-10), San Pablo de Brasil (2013-14), Colón (2015-19), Barracas Central (2019-20) y Deportivo Merlo (2020-21).