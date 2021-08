Festejo en Olivos: AF ofreció donar dinero como conciliación

El presidente Alberto Fernández se presentó en a tarde de este jueves ante la Justicia por la causa que investiga la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, y como forma de conciliación en la causa, planteó donar la mitad de su sueldo, por cuatro meses, al Instituto Malbrán.

Fernández se presentó por derecho propio, y sin abogado patrocinante, a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado por aquel encuentro, en momentos de restricciones de circulación y reuniones sociales por la pandemia del coronavirus.

En ese te sentido, el jefe de Estado ofreció depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán.

De acuerdo con la investigación que lleva a cabo el fiscal federal Ramiro González se conoció -minutos antes del comunicado- que el Presidente fue imputado por incumplimiento del código penal.

Por su parte, la defensa se manifestó hace unos días en contra y negó que el Presidente busque un acuerdo. “No lo necesitamos porque no hubo delito”, le dijo a este medio y agregó: “La mera infracción administrativa (el haber violado el propio DNU dictado por el Gobierno), no es un delito” expresó el abogado Gregorio Dalbón.

La causa está erradicada en el Juzgado Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.