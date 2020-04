Fernández: "Una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina"

Alberto Fernández aseguró que "una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina", y afirmó que la negociación con los acreedores fue llevada adelante "con la misma buena fe" que hubo desde el principio, pese a la pandemia del coronavirus.



Tras encabezar una reunión en la residencia de Olivos junto con gobernadores para anunciar la propuesta para honrar la deuda externa, el jefe de Estado reafirmó que Argentina "no aprovechó esa coyuntura mundial para dilatar la solución al problema" de su endeudamiento.



La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores de varias provincias, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, legisladores y varios funcionarios asistieron al informe brindado por el presidente Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la propuesta argentina para la renegociación de la deuda externa.



"Nos propusimos hacer lo mismo que en 2003. En aquella oportunidad debimos hacer frente a un default heredado y en esta ocasión a uno virtual. Pero asumimos el compromiso de salir de esta situación. Vamos a pagar la deuda sin que haya más postergaciones para los argentinos", sostuvo el jefe de Estado.



En ese sentido, el Presidente reafirmó que una "deuda sostenible es una que no postergue a la Argentina" y las necesidades que el país "tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle por la pandemia" de coronavirus.

"Cuando asumimos, nos pusimos un sendero. Queríamos que el FMI viniera y auditara la deuda argentina para que compruebe que era insostenible y analizará cómo debía reestructurarse el pago de los bonos con los acreedores privados", remarcó.



Fernández agradeció la presencia de los mandatarios provinciales y aseguró que con esta decisión, "Argentina da un paso para la construcción de un país más justo y más federal".



"Nos comprometimos a pagar y es lo que estamos haciendo. Este es un camino que iniciamos todos unidos", subrayó.