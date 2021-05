Fernández sobre las restricciones: "El tiempo me está dando la razón"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde el sorteo de la línea Créditos Casa Propia para la refacción y construcción de 87.000 viviendas, donde dijo estar “muy satisfecho porque la Argentina empieza a moverse poco a poco”. Además, afirmó que se continuarán dando préstamos accesibles para viviendas.

La segunda ola de coronavirus sigue presente y hoy se registró la cifra más alta de contagios, desde el inicio de la pandemia. Ante este difícil panorama el mandatario presidencial pidió hoy a los argentinos "no bajar los brazos" porque el país atraviesa un "momento muy difícil" a raíz de la pandemia de coronavirus, y recordó que "no le mentía" a la sociedad cuando le decía que "no había otra forma de preservarse que no fuera quedándonos lo más lejos del otro y a la mayor distancia".

Tras recordar su exhortación para "evitar el transporte y la circulación" social, Fernández subrayó: "El tiempo me está dando la razón"

Números de hoy:

Argentina superó los 35.000 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y registró 745 muertos.

Ante la inminente suba de casos este martes reconoció que esto "nos debe llamar a la reflexión y a entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres", aunque "esa libertad a la que convocan nos llevan a los contagios y la muerte".

Sorteo Procrear:

Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el mandatario aseguró que la puesta en marcha del programa de créditos lo “llena de satisfacción” porque “en el tiempo que vivimos da la posibilidad de que todos tengan un techo donde cobijarse, un lugar digno donde vivir, no una casa social que da la idea de un lugar que el Estado da para ver cómo se sobrevive, sino de tener una casa linda, digna, disfrutable, vivible”.

Con un total de 128.745 inscriptos e inscriptas de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sorteo, que se realizó desde las oficinas centrales del Banco Hipotecario, fue transmitido en vivo por la Televisión Pública.

Según informaron fuentes oficiales, el proyecto denominado "Casa Propia" otorgará 65 mil créditos personales, con un plazo de 36 meses y tres meses de gracia: 50 por ciento para la compra de materiales y 50 por ciento para la contratación de mano de obra. De ellos, 40 mil préstamos son por un monto de 100 mil pesos y los restantes 25 mil por 240 mil pesos.

En tanto, los otros 22 mil créditos son hipotecarios destinados a la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio por un monto máximo de 4 millones de pesos cada uno, con un plazo de hasta 30 años para el pago y una financiación del 100 por ciento.