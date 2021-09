Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el presidente Alberto Fernández presentó este lunes el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación. Durante el evento, aseguró que "nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina".

“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, resaltó el jefe de Estado, quien evitó hacer referencia a los resultados electorales, que implicaron un duro revés para la gestión oficialista.

La iniciativa de Compre Argentino busca promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y generar puestos de trabajo.

También apunta a estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas.

"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", resaltó Fernández.

En ese sentido, agregó que la industria "es el motor central del desarrollo y crecimiento" y apuntó a que la industria nacional debe volver "a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país".

"Queremos que el Compre nacional funcione, no que sea una ley retórica sino que en los hechos se convierta en un verdadero sistema", refirió el Presidente.