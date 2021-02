Félix Díaz: “El Estado tiene una deuda social con los indígenas”

Félix Díaz es recordado por muchos como aquel líder indígena que pasó meses en la Plaza de Mayo esperando a ser atendido por algún funcionario. Más asociado al estilo de Gandhi que de los mapuches de Villa Mascardi, su resistencia pacífica fue conmovedora, hasta que fueron violentamente desalojados por militantes del gobierno de entonces, segundo mandato de Cristina Fernández.

En los últimos días volvió a ser noticia, luego de que, en su visita a Formosa el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla –cuyo padre fue miembro del grupo terrorista que en los 70 atacó un cuartel de esa provincia donde asesinaron a una decena de conscriptos– prácticamente les reclamara su adhesión a las ideas del gobierno como condición para ayudar a la comunidad.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, el cacique explicó: “La reunión que tuvimos con el secretario de Derechos Humanos fue muy esperada por nosotros. Como organización que se formó en 2017 a través de un Decreto Nacional–Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina- se conformó un espacio para todos los indígenas, y en una asamblea general fue elegido como Presidente”, rememoró, agregando que “cuando asume el nuevo gobierno me convocó a una reunión, pero no pasó, luego pedimos la reunión al secretario de Derechos Humanos, a la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), a la ministra de Justicia Marcela Losardo, y nunca nos contestaron, ni las notas que hemos elevado a diferentes organismos”.

Pero desde entonces, denuncia que se desmanteló la institución, bloquearon los GD que son los documentos electrónicos, teníamos computadoras, línea telefónica, y después llegó un momento en que no los dejaron ingresar más a la sede. “Cuando Pietragalla llegó a Formosa se concretó la reunión el miércoles”, continuó: “Teníamos muchísima expectativa de que esto iba a resolverse, pero la sorpresa que tuvimos es que él tenía otra intención, empezó a hablar de militancia, su trayectoria como dirigente social, que fue víctima de la dictadura, cosa que nosotros no queríamos escuchar, queríamos que nos diera la información sobre la continuidad del espacio en que venimos trabajando desde hace cinco años”.

Según Díaz, “nos dijo que el Consejo Consultivo nunca existió, que fue una gran mentira del presidente Macri, que nos engañó, fue como desviando la cosa, y dijo que ‘para poder retomar el diálogo con ustedes necesitamos negociar de esta manera, dejen de exigir y vamos a pasarlos a la órbita del INAI como contratados, y a partir de ahí le podemos dar recursos que necesitan para asistir a las comunidades indígenas, pero el jefe va a ser del INAI, y el Consejo Consultivo va a desaparecer porque no son líderes indígenas, son del gobierno anterior”, y agregó el funcionario, según su versión: “Nosotros somos gobierno y ponemos las cosas como queremos, no como ustedes quieren. Estamos trabajando para que no vuelva el gobierno de derecha, el gobierno para los ricos”.

Según Félix, Pietragalla sostuvo que de Formosa no se puede hablar porque es una provincia muy particular, que tiene buena relación con los pueblos indígenas, tiene un buen trabajo en el tema de la prevención del covid. “En Formosa dice que no hay violación de los derechos humanos, pero en mi comunidad tenemos una cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) desde el 2011 hasta hoy, porque nos reprimieron, quemaron nuestras casas, mataron mucha gente”. El dirigente también refiere la situación crítica que está pasando el pueblo wichí del oeste formoseño, que son un pueblo muy numeroso, pero son los más vulnerables, están en el monte, no tienen agua, no tienen nada, y los han llevado presos por reclamar un banco móvil, hay mujeres llevadas a hacer aislamiento a la fuerza, arrancadas de sus casas, y les robaron todo lo que tenían en sus casitas.

Formosa y su situación

Formosa es una provincia para muchos un ejemplo, un modelo; así lo describió el presidente de la Nación, así lo describió la ministra de Seguridad; “todos los funcionarios nacionales que viajan a la provincia siempre aplauden a Formosa, pero la provincia depende del Estado, la mayoría de los habitantes tienen contratos en instituciones estatales: docentes, médicos, municipales, no hay oposición, los municipios gobernados por el peronismo, los concejales peronistas, los gremios peronistas, todo está cooptado por el peronismo, entonces nadie puede ir en contra de ese patrón, porque es el que le da el sustento”, resumió Díaz.

Según su descripción: “Formosa es la provincia más pobre, los indígenas aún siguen muriendo de tuberculosis, el mal de Chagas, neumonía, y hoy se suma la diabetes. Hay muchos chicos y jóvenes con discapacidad y la mayoría no tienen tratamiento adecuado. Los centros de salud del Gobierno son hermosos con equipamiento, pero no hay médicos. En nuestra comunidad tenemos un centro dirigido por un pediatra que cubre todas las especialidades. Cualquier cosa hay que trasladarse a Formosa que queda a 170 kilómetros, y nuestros hermanos se mueren a mitad de camino”.

En Formosa hay cuatro pueblos: wichí, pilagá, quom y nivaclé. El pueblo nivaclé no está reconocido por la provincia ni por la Nación, y Díaz indica que “para ellos son extranjeros, entonces la Secretaría de Derechos Humanos debería resolver estos problemas, porque los derechos humanos no tienen color ni bandera, son para todos”.