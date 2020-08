Facundo Astudillo Castro: el caso que sigue de cerca todo el Gobierno

Los restos hallados el sábado en un canal de la localidad de Villarino, en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, ya se encuentran desde este lunes, en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forenses (EAAF) y en el transcurso del martes 25 de agosto comenzarán los estudios forenses para su identificación e intentar conocer la causal de muerte.

Los restos óseos, que corresponderían a Facundo Astudillo Castro, fueron llevados al edificio de la exESMA, en avenida Del Libertador 8151 de Núñez, donde el EAAF tiene su sede central, y quedaron con custodia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los restos humanos hallados el sábado en la localidad bonaerense de Villarino y que se cree podrían corresponder al cadáver de Facundo Astudillo Castro recién serán sometidos a la autopsia el 25 de agosto, informaron hoy fuentes de la investigación.



"Siempre se fijó el martes 25 como fecha para el inicio de las pericias sobre el cuerpo, pero algunos confundieron martes con el día de mañana", manifestó una fuente vinculada a la causa.

Caso seguido muy de cerca por Alberto Fernández

Alberto Fernández desde que se enteró del hallazgo de un cuerpo en Villarino que podría ser de Facundo Astudillo Castro, está online con las últimas novedades de la investigación que busca determinar si se trata del joven desaparecido desde el 30 de abril.

Fue Sabina Frederic, la ministra de Seguridad, la que avisó al Presidente que un pescador había encontrado un cadáver esqueletizado, antes de que su par bonaerense, Sergio Berni, reafirmara la hipótesis de que sería el joven de 22 años, mientras el Equipo Antropológico Forense trabaja en la identificación.

Es un caso que mantiene a todo el Gobierno atento. Axel Kicillof, en declaraciones públicas del día domingo, manifestó que su administración "no va a encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación".

La familia sospecha que el cuerpo podría haber sido"plantado"

Uno de los abogados de la mamá de Facundo, plantea la opción de que el cuerpo haya sido ubicado en esa zona ya que el suelo parece firme, pero se transforma en barroso y frágil unos tres kilómetros más adelante. Con marea alta, caminar por ahí, puede hundir hasta las rodillas o ser una trampa mortal, para el incauto que lo atraviesa. "No existe la más mínima posibilidad de que Facundo haya llegado a este lugar de manera voluntaria. O lo trae la marea o lo plantan en este lugar".

"Es un esqueleto descarnado, puesto boca abajo, en un lugar de muy difícil acceso, entre huellas de una camioneta 4x4 y a 30 metros apareció una zapatilla, la misma que tenía Facundo en la foto del patrullero. Fue plantada, es una torpeza o es un mensaje mafioso de la Policía Bonaerense. No tenían necesidad de poner la zapatilla ahí, es otro mensaje".

Respecto de las posibles razones de la supuesta muerte del joven, en caso que las pruebas confirmen que se trata de él, indicó sobre los cuatro oficiales que estuvieron según los registros en contacto con Facundo que lo detuvieron por violar la cuarentena al querer ir desde Pedro Luro a Bahía Blanca: "Le habrán pegado, se les fue la mano y se activó un protocolo de encubrimiento mal ejecutado".

Aunque aún resta que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) complete el trabajo que inició el domingo cerca del mediodía, Cristina transmite, con palabras y gestos lo que su siente en su interior. "Hay muchas, muchas posibilidades de que sea Facundo. No se puede descartar que sea él. Estuve todo el tiempo presente, viendo cómo lo tocaban y daban vuelta", describe hasta que la angustia le brota e impide seguir.

Sergio Berni en el ojo de la tormenta

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desmintió haber hablado telefónicamente con el fiscal que investiga la desaparición de Facundo Astudillo tras el hallazgo de un cuerpo que podría pertenecer al joven y afirmó que "lo más importante es llegar a la verdad y que esclarezca el hecho".



"No sé nada, hace seis días que estoy encerrado (a raíz de contraer coronavirus). Escuché que el fiscal (federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) habló conmigo y eso es mentira", señaló en la tarde del domingo a un medio televisivo nacional.



Cristina Castro, la madre de Facundo, había contado a la prensa, cuando ella fue hasta el lugar del hallazgo del cuerpo, escuchó que el fiscal hablaba con el ministro Berni, lo que le "dolió" porque hay policías bonaerenses bajo sospecha.



De hecho, la mujer pidió "la renuncia ya" del funcionario, que ha quedado en el ojo de la tormenta por declaraciones de la mamá de Facundo.



"Ante una situación desgraciada que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre", señaló Berni, quien aclaró que hasta el momento la investigación no halló "una vinculación de la desaparición con la policía bonaerense".



"Después de la autopsia sacaremos algunas conclusiones. Lo importante es poder llegar a la verdad y esclarecer el hecho", afirmó el ministro y agregó: "Desde la distancia mucho no puedo aportar y además nos apartamos por pedido de la madre."

Lugar donde hallaron el cuerpo

El lugar donde fue hallado el cuerpo por un pescador aficionado, está ubicado en una bahía de la zona Cabeza de Buey, en el denominado "Villarino Viejo", a la altura del kilómetro 717 de la ruta nacional 3, que según la querella ya había sido rastrillada por las fuerzas federales en julio pasado pero sin resultados positivos.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de su casa de la localidad de Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca a la casa de su novia y su familia sospecha que se trató de una desaparición forzada.