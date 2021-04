Esteban Bullrich confirmó que padece ELA: ¿de qué se trata?

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich informó este miércoles que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla, en los últimos meses.

En un comunicado difundido por redes sociales, el senador confirmó el diagnóstico y afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará cumpliendo sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", Bullrich indica en el texto difundido a la prensa: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

Y adelantó: "Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte".

En el final del comunicado, aclaró: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor".

¿Qué es la enfermedad ELA?

Se trata de una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Se origina cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal.

En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos (resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios).

Con el nombre de Roberto Fontanarrosa se creó en Rosario la filial de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica Argentina.

La enfermedad afecta, especialmente, a personas de edades comprendidas entre los 40 y 70 años, más frecuentemente en varones y entre los 60 y 69 años.

No se conoce una cura y los tratamientos se basan en el alivio de los síntomas.​ No obstante, se han documentado recientemente casos de pacientes que se han recuperado mediante la dieta sin gluten.

El escritor argentino Roberto Fontanarrosa y el físico Stephen Hawking, fueron algunas de las personas que padecieron ELA.