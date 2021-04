Esperanza: Argentina puso en marcha la producción de vacunas Sputnik V

Argentina se sumó a ser uno de los pocos países que después de mucho esfuerzo, pone en marcha la producción de vacunas Sputnik V. El laboratorio Richmond informó formalmente ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que fabricó y envió recientemente dosis de Sptunik V a Moscú para su aprobación rusa.

Si todo sale bien, y el control de calidad correspondiente se realiza sin problemas, el país comenzará la producción masiva a partir de junio en una de las plantas del laboratorio ubicada en el partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció al mismo tiempo que dicha empresa farmacéutica "Laboratorios Richmond Sacif" ya produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en la Argentina.

"La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond", señaló el comunicado difundido por el organismo ruso.

El comunicado añadió que "la vacuna producida en la Argentina podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina".

La fabricación de la vacuna se había mantenido en secreto, hasta este entonces, para ya conocer la etapa final en la que se espera la mejor de las noticias.

Alberto Fernández por su parte, se mostró esperanzado y sostuvo hace un tiempo: Será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia no solo en la Argentina, sino también en América Latina".

Finalmente, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, señaló que "se enorgullece" del apoyo de RDIF y añadió "nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”.

Sputnik V: vacuna rusa

Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente la vacuna Sputnik V a través de una autorización de uso de emergencia y comenzó a aplicarla en la población el 29 de diciembre de 2020. Actualmente, ya está registrada en 60 países.

Según los estudios, la Sputnik V utiliza dos vectores diferentes (uno diferente en cada dosis), lo que proporciona una inmunidad más duradera que las vacunas que utilizan el mismo mecanismo de administración para ambas inoculaciones.

Según los últimos datos difundidos por el RDIF, la efectividad de la vacuna es del 97,6%, basados en el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

Asimismo, la doble dosis de Sputnik V generó anticuerpos en más del 99% de vacunados, según estudio de Córdoba.

La investigación se realizó con 482 personas que recibieron la doble dosis de la vacuna contra el coronavirus concluyó que el 99,56% de los inmunizados generó anticuerpos, dijo hoy el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz.

En declaraciones a canal 12 de Córdoba, Díaz detalló que “en sólo dos casos no desarrollaron anticuerpos”, no obstante lo cual afirmó que “la vacuna tiene la propiedad de estimular la inmunidad celular" y sostuvo que "es probable que tenga protección aunque inicialmente no haya desarrollado anticuerpos”.

Los encargados del estudio fueron investigadores del Ministerio de Salud, el Laboratorio Central y del Hospital Rawson, además del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).