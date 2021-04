Escasea el oxígeno medicinal por la altísima demanda

La segunda ola de coronavirus está golpeando de lleno al país y en las últimas semanas el promedio de casos arroja 28 mil positivos diarios.

Los hospitales argentinos enfrentan el duro panorama del colapso. En muchos casos incluso, ya lo están y en otros la tasa de ocupación ronda el 90%.

El aumento de los contagios también conlleva un aumento de las internaciones con cuadros críticos y todas las personas que son diagnosticadas con cuadro grave, necesitan un insumo que está empezando a escasear: el oxígeno medicinal.

La gran demanda de tubos de oxígeno en los hospitales, hace que estos se estén convirtiendo en un bien cada vez más limitado, lo que podría agravar aún más el panorama sanitario.

José Castaño, distribuidor de dicho recurso para diversos hospitales de la provincia de Mendoza, contó al respecto en reciente diálogo con los medios: “Realmente estamos viviendo momentos muy críticos respecto al oxígeno, dado a que está escaseando y es una triste realidad. Entonces los distribuidores, revendedores como nosotros no recibimos absolutamente nada (de dicho producto)".

“Hay una carencia terrible porque no nos están entregando absolutamente nada por disposiciones de las fábricas. Sé que lo le sobra a una fábrica se lo está prestando a la otra y viceversa. En la medida que van produciendo, se van devolviendo pero hay un universo de distribuidores y vendedores adolecemos de ese producto, entonces si uno tiene que entregar un trabajo, ya sea a un chapista o metalúrgico, no hay”, detalló Castaño.

“La razón es muy comprensible dado que la producción que tienen todas las fábricas, no alcanza para abastecer a todos los hospitales por el tema de pandemia. Muchas veces los hospitales no reciben a pacientes graves, los dejan en las ambulancias 3, 4 o 5 horas y ese oxígeno de la ambulancia se va terminando, solicitan refuerzo de oxígeno a las ambulancias o a los hospitales y a veces no tienen tubos disponibles, porque están todos en habitaciones o con pacientes oxígenos dependientes”, explicó el distribuidor de este insumo crítico.

“Así que verdaderamente es trágico esto al día de hoy. Hay mucha gente que llama desesperada para que les demos o prestemos un poquito (de oxígeno), pagan lo que sea y no se trata de una cuestión de dinero, porque el recurso es bastante barato. Pero no podemos satisfacer esa necesidad, ni nosotros, ni ninguno, esto es para todos los distribuidores” contó José Castaño en recientes declaraciones mediáticas.

“Hay mucha gente que tiene que salir del hospital, que le dan de alta, pero se lo dan con oxígeno y nadie tiene, entonces tiene que seguir internado porque si no hay oxígeno el médico no le da el alta, con lógica razón porque tiene que velar por la salud de ese paciente. Pero está ocupando una cama cuando podría estar en su casa y dejar una cama desocupada en el hospital. Esto es un efecto multiplicador, porque en todos los hospitales pasa exactamente lo mismo”, concluyó el experimentado distribuidor al detallar parte la crítica situación.

La demanda de oxígeno a causa de la extrema demanda del sistema de salud, hace que este se esté convirtiendo en un bien escaso para las empresas que lo utilizan para su proceso productivo.

En diálogo con los medios nacionales, voceros de la siderúrgica brasileña Gerdau, que tuvo que cerrar su planta acerera de la localidad de Pérez (Santa Fe), aseguraron que la primera señal de un potencial faltante apareció a fines de marzo.

"Comprendiendo que la salud siempre es una prioridad, la compañía está trabajando con sus proveedores y con las autoridades competentes, en distintas líneas de acción que permitan mitigar la falta de este insumo necesario para continuar con la producción y la entrega de productos intermedios y finales", detallaron a Bae Negocios.

Gerdau asegura que de continuar el desabastecimiento deberán detener por tiempo indeterminado la planta de Laminación y la operación de Transformación en Frío. "Esta situación implica la suspensión del personal, el desabastecimiento del mercado interno, el incumplimiento de compromisos con clientes de los sectores de industria y de construcción para obra privada y pública y el incumplimiento de los contratos de exportación", agregaron.