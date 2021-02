Enríquez: "La actitud de Fernández de sacar los trapos al sol fue miserable"

El presidente Alberto Fernández desde México, habló sobre los vacunados VIP, fue contundente contra la oposición y la situación ocurrida al conocerse los datos que determinó la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud.

Además, el presidente consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

Con respecto a esto último, sobre el pedido de judicializar la causa, en El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, entrevistaron a Jorge Ricardo Enríquez, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien opinó sobre el discurso de Alberto Fernández en México sobre el vacunatorio VIP en Argentina.

“Son declaraciones absolutamente desafortunadas que lo único que hacen es esquivar la responsabilidad que tiene él como presidente de la Nación" indicó el diputado.

“Creo que esto le hace un daño muy grande a Alberto Fernández porque revela una actitud miserable, sobre todo que en un país extranjero saque los trapitos al sol. Ir afuera a contar inexactitudes, porque habló de parques eólicos, energía absolutamente recuperables, eso está reconocido mundialmente" expresó.

"Cuando dice que se vació el Congreso, no sé a qué se refiere, o si habla de lo que está haciendo Cristina Fernández en el Senado con compras estrafalarias, pagando sobreprecios" denunció.

“Algo que me parece fundamental y está en todos los portales del mundo, seguramente se refiere a la violación de derechos humanos en Argentina. Sobre el proceso de vacunación en el país se dictó una norma, pero como siempre está hecha para ser violada".

Y amplió: "Esa norma establecía prioridades al ser un bien escaso era para personas que estaban en el campo de lucha contra el COVID, como podía ser el personal sanitario médico, enfermeras, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y personal de la educación pública y privada".

"En otra instancia ir con las personas de mayor edad y después ir bajando en el rango etario hasta llegar a empezar con menores de 60 años con comorbilidades. Eso no se hizo en Argentina, se usó algo absolutamente inmoral que fue darles vacunas a quienes no debían".

"Es algo inmoral por parte de quienes tenían el deber de proteger a los más vulnerables. Este Gobierno y sobre todo el Kirchnerismo que siempre habla de la protección de derechos y nos acusa a nosotros, Juntos por el Cambio, de fomentar las desigualdades ha tenido el más denigrante de los episodios que es que alguien tiene concentrado el poder de decidir quién vive y quién muere" manifestó.

Y completó: "Eso es algo que me repugna, ha sido un Gobierno torpe, inútil y ahora te demuestran que solo les importa cuidar sus privilegios".

“Haber separado el 8% de las vacunas, para dárselas a funcionarios de Gobierno, que deben defender los intereses del Estado Nacional, haciéndolos pasar como personas del aparato sanitario. Encima tienen la caradurez de decir que no es delito, ¡cómo no va a ser delito!" aseguró enojado el diputado.

“Todavía dice el diputado Valdés que no sabían que esto era ilícito o como el caradura de Horacio Verbitsky, quien manifestó que no sabía que era incorrecto, ¿en una república acaso no somos todos iguales? Ellos durante tanto tiempo nos machacan con que la ley tiene que ser pareja para todos, han herido gravemente a la república en lo más sagrado que tiene un gobierno que es preservar la salud y la vida de los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables" indicó.

Al consultarle que piensa de cuándo el presidente dijo que la oposición hizo sentir a la población que la Sputnik era veneno, Enríquez manifestó: "En ningún momento la oposición dijo que era veneno, lo único que queríamos era saber qué componentes tenía la vacuna".

Y amplió "también queríamos saber los contratos y cómo se habían realizado, ya que en el aspecto sanitario, todavía no estaba aprobada en la fase 3 la Sputnik, no dijimos que era veneno, sino que decíamos que tenía que tener por lo menos un cierto grado de evidencia científica".

Reviví la entrevista completa realizada por El Interactivo viendo el video