Fernández: "Los argentinos tienen el derecho de saber quiénes fueron los responsables de la deuda"

El presidente Alberto Fernández inició, poco antes del mediodía en el Congreso de la Nación, el discurso ante la Asamblea Legislativa y dejó inaugurado el 140º período de sesiones ordinarias.

La grieta volvió manifestarse cuando en medio del discurso del Presidente, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se retiró del recinto de la Cámara cuando Alberto Fernández hizo referencia a la importancia de que se avance con la investigación del origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

La guerra en Ucrania

Al inicio de su discurso, Fernández manifestó: "La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania, el mundo está conmovido" y agregó: "El fantasma de una guerra vuelve a levantarse", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa y pidió hacer un minuto de silencio, por los muertos por la pandemia del coronavirus y la guerra.

Fernandéz afirmó que “es el momento en el cual el mundo le debe dar una oportunidad a la paz” y consideró que la Argentina “se encuentra en momento bisagra” tras superar la pandemia de coronavirus y que "puede convertirse en artífice de su futuro”.

Y en esa línea dijo que "Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas".

Tras esa mención, Fernández señaló "si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos".



En ese sentido, Fernández consideró que "la Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa" y postuló: "La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país".



"Aún así, aún cuando esa realidad parece producir un enorme desaliento, estoy convencido que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico para la Argentina. Un tiempo bisagra a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos", enfatizó.

El sistema de salud durante la pandemia

Fernández destacó en su discurso que "ninguna persona que habita en el país quedo sin atención sanitaria" durante la pandemia de coronavirus y remarcó que "el sistema de salud no llegó a su saturación".

Y afirmó hoy que "todo" lo que hizo para "combatir" la pandemia de coronavirus "no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas un contexto difícil e imprevisible", y señaló que el pueblo le "asignó a través del voto" la potestad de "tomar decisiones".



"Hubo quienes criticaron la implementación de medidas de cuidado que implicaban restricciones", rememoró el mandatario, quien hizo referencia a "voces poco constructivas" de los "medios de comunicación dominantes", que "generaron desánimo y desconfianza".



Inflación

El presidente dijo que “enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno” , y consideró que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses.

Campaña de vacunación: más de 21 millones de dosis aplicadas

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, Fernández manifestó que "todos los argentinos que ayudaron al cuidado colectivo" durante la pandemia de coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, los vacunadores, los científicos, los gobernadores y los ministros de salud de todo el país por su labor.

El mandatario consignó que en los primeros seis meses de la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Estado argentino alcanzó "mas de 21 millones de dosis aplicadas", y destacó que en la Argentina "se implementaron estrategias" de inmunización "similares a los de otros países".



Y señaló que la Argentina "compró vacunas producidas en Rusia, China, India, Estados Unidos y países de Europa, y empezamos a producir en el país alguna de esas vacunas", y añadió que pese a que la "llegada" de la variante Ómicron "planteó un nuevo escenario, en el que los contagios se aceleraron como nunca antes, "las vacunas protegieron a los argentinos".

Recuperación de la economía

En su discurso el Presidente destacó "la recuperación" de la economía que "permitió revertir la caída generada por la pandemia de coronavirus", y afirmó que la reactivación productiva "fue una de las más importantes del mundo".

Fernández agregó que "el empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020" y señaló que "la tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años".



"En 2021, alrededor de unas 175 mil personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado en empresas privadas. También en ese año se incorporaron 440 mil personas al trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, y trabajo autónomo y monotributista). Al finalizar el año 2021, el número total de personas con trabajos formales es un 2 por ciento mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia", destacó.

Actividad productiva durante 2021

El mandatario recalcó que la "marcada recuperación" de distintas actividades durante 2021, como "petróleo y minería", que tuvieron sus mejores diciembre desde "2011" y "2008", respectivamente, y las exportaciones de bienes, que "alcanzaron los 77.900 millones de dólares" el año pasado.



"El agro también tuvo un muy buen 2021: Argentina tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada", destacó el mandatario, además de ponderar una "industrialización de materias primas de granos sin precedente" y apuntar que en 2021 el Gobierno prosiguió con la "reducción o eliminación de derechos a exportación para la gran mayoría de los productos de las economías regionales".

Envío de proyecto de ley de empleo joven al Congreso

El presidente Alberto Fernández anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley de empleo joven, para "facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo".



"Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Planes sociales por trabajo

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que avanzará en la tarea de “convertir los planes sociales en trabajo y se mantendrán obras de infraestructura en los barrios populares”, y destacó la implementación de programas sociales mediante “el aumento de la recaudación fiscal".

Deuda externa y retiro de diputados de JxC

Alberto Fernández recordó hoy que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".



"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", dijo.

Fernández dijo que el acuerdo con el FMI "no releva al Poder Judicial de avanzar con la investigación" iniciada el año pasado, tendiente a establecer la "verdad y las responsabilidades sobre el endeudamiento" tomado por Mauricio Macri.



"Los argentinos tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", dijo el mandatario al hablar ante la Asamblea Legislativa, lo que despertó la mayor ovación en el recinto desde que inició su discurso pasadas las 12.

Tras eso, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se retiró del recinto de la Cámara.





Presupuesto 2022

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "en estos casi 40 años en democracia es la primera vez que se rechaza un Presupuesto en el recinto" del Congreso, a lo que, dijo, "se debe sumar aquella vez cuando no se trató en 2010", en referencia a la gestión de la entonces mandataria Cristina Fernández.



"Propusimos un Presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento, que jamás fue un paquete cerrado, siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras; dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero en estos 40 años el Congreso sólo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año. Me dejaron sin la herramienta pero no me han quitado la decisión política que prometimos a los argentinos en campaña", enfatizó.

Reforma laboral

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "no habrá una reforma laboral" tras firmar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al señalar que “el futuro de los argentinos que trabajan lo vamos a denegar de manera inclaudicable”.



“Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral”, sentenció Alberto Fernández quien agregó: “Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos que trabajan lo vamos a defender de manera inclaudicable”.

Ley de Alquileres

Fernández le pidió hoy al Congreso, al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, que "asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar" la Ley de Alquileres y "generar un mejor acceso a la vivienda" de los ciudadanos.



En este sentido, planteó que debe reconocerse que "hay problemas con el valor de los alquileres", con lo cual instó a avanzar en una reforma a la actual ley "pensando en todos los argentinos que hoy son inquilinos".

Fin de escuchas ilegales

El Presidente destacó que su gestión puso fin "a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos".

"Dije nunca más a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos", remarcó, al tiempo que agregó que "en la Argentina de hoy no hay espacio para el espionaje político" y que "el secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció".

Licencias por nacimientos de hijos

En el marco de los anuncios en su discurso, Fernández indicó que enviará "un proyecto de ley para lograr que en el país haya un régimen de licencias parentales igualitarias" con el objetivo de "ampliar días por maternidad, paternidad y adopción", y agregó que en ese objetivo se incluirá a trabajadores monotributistas y autónomos.



"Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de licencias parentales" y "por eso enviaré un proyecto de ley para lograr en nuestro país un régimen de licencias parentales igualitarias. Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores", apuntó.