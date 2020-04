En esto consiste el "ciberpatrullaje" que realiza el Gobierno durante la cuarentena

Las tareas de "ciberpatrullaje" que llevan a cabo las fuerzas de seguridad durante el período de aislamiento social por el coronavirus no implican "tareas intrusivas", precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad.



Desde la cartera que conduce Sabina Frederic indicaron que el "ciberpatrullaje" que se lleva adelante en el período de cuarentena "tiene un sentido análogo al del patrullamiento en ambientes físicos", en el sentido de que "permite detectar delitos flagrantes, anticiparse a la ocurrencia de hechos criminales, establecer alertas tempranas y actuar de forma preventiva, por ejemplo, ante convocatorias a saqueos de comercios".



Fuentes de Seguridad indicaron a Télam que, en el ámbito del ciberespacio, "patrullar" consiste en "relevar información pública y de fuentes abiertas con el objetivo de detectar tendencias, patrones, prácticas y eventos que puedan afectar la seguridad interior".

Estas tareas fueron consignadas el martes último por Frederic durante su exposición por videoconferencia ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y generaron cuestionamientos desde la oposición.



"Todas las fuerzas realizan 'ciberpatrullaje' en las redes sociales para detectar el humor social, dependiendo de la zona, y trabajar en alertas tempranas para prevenir diversas situaciones", había dicho la funcionaria en su introducción.

El interbloque dele pidió ala través de un comunicado "limitar estrictamente" esa herramienta para"detectar delitos en temas que afectan a las libertades establecidas en nuestra Constitución y en todos los tratados de Derechos Humanos"."Auscultar el humor social desde el Estado como así también la opinión pública es una actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia", alertaron.

El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, remarcó que el Gobierno "debe prevenir delitos pero de ninguna manera violar la Constitución yendo contra la libertad de expresión", del mismo modo que el diputado radical Alvaro De Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, consideró "grave" esa medida porque "la pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución".



Pero el Ministerio de Seguridad consignó que "al igual que sucede en el patrullaje callejero, cuando se detectan indicios de posibles delitos se da intervención a la Justicia para que se adopten las medidas que ésta determine".



Por eso, subrayó que el "ciberpatrullaje" no es "ciberespionaje" porque "no implica tareas intrusivas ni invasivas, sino que se circunscribe estrictamente al análisis de contenido público con fines preventivos".



Por último, la cartera que conduce Frederic aclaró que cuando se habla de "humor social", en el actual contexto de emergencia sanitaria, se refieren a la "percepción y el nivel de cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo".



"Esto permite detectar, por ejemplo, si hay muchas denuncias en redes sociales de incumplimiento de la cuarentena en un distrito", concluyeron las fuentes.