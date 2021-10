Empresarios califican de prepotente la acción de Aníbal Fernández

El reciente cruce de mensajes en las redes sociales entre el historietista Nik, creador del personaje Gaturro, y el flamante Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue considerado con mucha preocupación de gran parte de los empresarios y comerciantes de Mendoza.

Así lo hizo saber públicamente el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, Daniel Ariosto, quien al tiempo que se mostró asombrado calificó la acción de Aníbal Fernández "como un acto de prepotencia hacia el dibujante y escritor Nik, quien a través de su personaje Gaturro se manifestó sobre la actitud del Gobierno Nacional respecto a los viajes regalados que es una tremenda acción".

"Para nosotros los viajes de egresados regalados están teñidos de una preocupante inconsistencia. Es una iniciativa muy parecido a un estado de monarquía y no de democracia", reflexionó Ariosto.

La expresión desde la UCIM ocurrió hoy martes luego de que de que el mismo Aníbal Fernández, le solicitara públicamente disculpas a Nik si se sintió amenazado tras el intercambio de mensajes en redes sociales en que hizo alusión al colegio al que asisten sus hijas. Después de eso el historietista volvió a utilizar su cuenta de Twitter para referirse a lo ocurrido pidiéndole explicaciones sobre la información que ventiló del colegio de sus hijas.

“Por favor explique de dónde obtiene los datos personales de nuestros hijos", solicitó Nik. También preguntó "si los ciudadanos de a pie vamos a poder seguir expresando libremente nuestras ideas". En su reclamo el historietista agregó el hashtag #ConLosChicosNo.

Ariosto valoró que "la Unión Comercial e Industrial cumple 103 años o cual es mucho. Ha pasado por conos de silencio y también de grandes expresiones. En nuestra vida pasamos por todos los estadios. Pero estamos decididos hace mucho tiempo a defender los valores que hacen a la democracia y a la Constitución Argentina".

"El derecho a trabajar, el derecho a ganarnos la vida libremente y el derecho a transitar sin limitaciones por el país son derechos ignorados por la actual administración nacional sin tomarnos en este sentido partidismo político alguno. Pero se van sucediendo los hechos. Estamos quedando aislados del mundo y esto es un hecho gravísimo", sentenció Ariosto.

Derecho a la libre circulación

La preocupación de Ariosto respecto a la libertad de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino se basó en "el pedido de reciprocidad que le solicitó al país IATA ya que Argentina prosigue con los vuelos cerrados. Nosotros, los operadores de turismo, conocemos la gravedad que representa esta decisión del Gobierno Nacional".

El titular de UCIM temió que "si el Gobierno no contesta y no abre los cielos esto podría significar que desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo podrían determinar levantar las rutas por Argentina. Y no solamente se vería afectado el turismo. También el comercio exterior. Afectaría el negocio de los congresos internacionales previstos a ser realizados en el país".

"Hemos solicitado por medio de la Cámara Argentina de Turismo, de la cual soy miembro, que el Gobierno Nacional disponga de los hub logísticos de los aeropuertos Córdoba, Tucumán, Rosario y Mendoza pero aún no hemos recibido respuesta alguna", ventiló.

En el caso de Córdoba, "Schiaretti ha abierto su aeropuerto de Pajas Blancas aunque no puede recibir pasajeros provenientes del exterior debido a que Migraciones no lo permite. Mientras tanto el gobernador Suarez está decidido a abrir el aeropuerto de Mendoza. Por lo que hay muchas situaciones conflictivas en el país", alertó.

Libertad de expresión

En el sentido de seguir repasando y visibilizando las distintas situaciones que atraviesa la Argentina, Ariosto defendió que "alguien tiene que decir lo que está ocurriendo. Las instituciones de bien público tenemos que hablar. Así nos los dicen los presidentes y los socios de las cámaras territoriales específicas y asociadas a la UCIM".

"Debemos expresar lo que sentimos, sin tomar partidos políticos. Pero no podemos permitir en medio de estos fracasos económicos, que seguramente derivarán en una hiperinflación y en una asfixia económica para todos, que impunemente hagan las cosas mal. Esto de quedarnos callados la UCIM no lo hace", reafirmó.