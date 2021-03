Emotivo testimonio de la abuela de Maia: "Mi hija no la regaló"

Tras hallar con vida a Maia Beloso, la nena de siete años que era intensamente buscada luego de que su madre denunciara su desaparición en la tarde del lunes, familiares dieron declaraciones a la prensa.

Uno de los más conmovedores relatos fue el de la abuela de la niña, Élida. "Ya apareció, está bien, está en el hospital y la están revisando. El hombre está preso y le doy gracias a Dios", dijo entre lágrimas la mujer.

Maia fue encontrada sana y salva en la ciudad bonaerense de Luján, en inmediaciones de la universidad local.

"Vinimos a las 3 de la mañana de General Rodríguez para estar acá", dijo la abuela que a todo momento acompañó la investigación.

Agradeció la colaboración con la búsqueda y aseguró que la pequeña "es muy dada. Capaz el señor este que la llevó la tenía engañada. Le compraba cosas".

Mi hija no la regaló, no la dio. No voy a negar que mi hija es drogadicta, pero a su hija la tenía cuidada", remarcó la mujer.