Elena Highton presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia

La única mujer en la Corte Suprema de Justicia renunció. Así, la jueza Elena Highton deja el máximo tribunal nacional después de 17 años. La dimisión será efectiva a partir del 1 de noviembre.

La magistrada de 78 años presentó su renuncia como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según informó el Centro de Información Judicial.

A través de una carta, con fecha del último 30 de septiembre, la magistrada formalizó su dimisión. “Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República, con el objetivo de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, sostiene la breve misiva.

Por su parte, el diario La Nación sostiene que su dimisión se debe, en parte, a la última renovación de autoridades, que suponen el "fin de un ciclo" para Highton.

Ocurre que la semana pasada, una mayoría en la que ella no participó eligió como nuevo presidente a Horacio Rosatti. La magistada había pedido que se pospusiera el nombramiento ya que el ministro Ricardo Lorenzetti no iba a poder participar. Sin embargo, Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz se negaron, por lo que ella no asistió al encuentro virtual.

La jueza se convirtió en la primera mujer en acceder a la Corte durante un gobierno democrático. Había sido propuesta para dicho cargo por el expresidente Néstor Kirchner en 2004, luego de la renuncia de Eduardo Moliné O'Connor.

A mediados de junio de 2004 fue designada como ministra de la Corte Suprema luego de obtener 51 votos afirmativos y cinco negativos.