Elecciones Legislativas 2021: ¿qué pasa si no voté?

Este domingo se desarrollaron en la Argentina las Elecciones Legislativas, donde se definió como quedará conformado el Congreso nacional. Quienes hayan estado en condiciones de votar y no concurrieron a las urnas, deberán justificar su inasistencia.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), el reporte se podrá gestionar a través del chat bot del máximo organismo judicial en materia de elecciones.

El procedimiento es muy sencillo:

Ingresar a wa.me/5491124554444. Luego de un primer mensaje, el bot envía un texto predeterminado, que ofrece información sobre el acto electoral. Elegir la opción 4: justificación de la no emisión del voto. A continuación, llegará un enlace directo al Registro de Infractores, el cual solicita: DNI, género, provincia y código de verificación.

El trámite excusatorio debe gestionarse dentro de los 60 días posteriores a la elección. Para completarlo, la persona deberá adjuntar una constancia que acredite el motivo de inasistencia.

Si sos mendocino, también podés presentar tu certificado en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Mendoza, en San Martín y Colón, 4º piso (Ciudad).

Cómo pagar la multa

En caso de no poder justificar la ausencia, el infractor deberá pagar una multa económica. La misma tuvo un costo de $50 en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que en las generales ascendió a $100.

Para pagar la multa:

Ingresar al mismo enlace de Registro de Infractores. Colocar datos personales. En caso de ser infractor, la instancia electoral saldrá en rojo y del lado derecho habrá tres opciones: boleta de pago multa, reclamar multa abonada y reclamar. Si se selecciona la primera opción, la página del organismo ofrecerá imprimir la boleta para abonarla en el Banco Nación o con otros medios de pago.

Importante: si no votaste el domingo 14 de noviembre, posiblemente todavía no puedas acceder a pagar la multa, ya que aún no finaliza el escrutinio.

Exentos de votar

Recordemos que en Argentina el voto es universal, secreto y obligatorio. Esto significa que todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, religión, entre otros aspectos, son titulares del derecho al sufragio a partir de los 18 años.

No obstante, desde el 2013 -por iniciativa kirchnerista- los adolescentes de 16 y 17 años que deseen votar, también pueden hacerlo. Pero, vale destacar que, en este caso, el voto no es obligatorio, sino voluntario.

Lo mismo ocurre con:

Ciudadanos que el domingo hayan estado a más de 500 kilómetros del lugar donde deberían votar y justifiquen que la distancia obedece a motivos razonables.

Jueces y auxiliares que tuvieron que mantener abiertas sus oficinas durante la jornada electoral.

Enfermos o imposibilitados por fuerza mayor.

Personal de organismos y empresas de servicios públicos que tuvieron que realizar tareas durante el horario de los comicios.