Elecciones: flexibilizan protocolos sanitarios para agilizar la votación

Las elecciones del próximo domingo 14 de noviembre no serán iguales que las PASO, ya que habrá un nuevo protocolo sanitario y esta vez ahora serán más flexibles para agilizar la votación y evitar demoras a los votantes. Esta vez habrá una fila en cada mesa y ya no habrá que hacer cola previa fuera de los centros de votación.

Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Nacional Electoral, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó que se flexibilizan algunas medidas para las elecciones del domingo.

-Hay cambios en los protocolos.

-El cambio en el protocolo es por medida de las Juntas Electorales de cada distrito y los órganos electorales en cada provincia. Vamos a hacer las filas dentro de los locales de votación y también en la medida de las posibilidades esas filas divididas por mesa. Esto es lo que estamos proponiendo para que exista una mayor fluidez al momento de poder votar y que las filas sean más ágiles. Ha sido también un poco la crítica principal que hemos observado en lo que ha sido el desarrollo de las PASO. El haber hecho las filas afuera ha llevado a algunas complicaciones y demoras al momento de votar. Esto generaba una falta de fluidez.

-¿Cree que los horarios de resultados de la votación estarán dentro de los plazos normales o podría extenderse?

-Los resultados provisorios, para aclarar, no son competencia de la Justicia Electoral Nacional. La competencia en ese sentido es por parte del Ministerio del Interior, que es el que tiene a su cargo la promoción, publicación de todo lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio. Pero más allá de eso, es cierto que estamos esperando unos resultados más rápidos. Son menos listas las que ahora se presentan, tengamos en cuenta que ya pasaron las PASO. Solo quedaron las agrupaciones políticas con una sola lista. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son 6 a 7 listas las que hay. Esto va a generar que el cómputo que tiene que realizar la autoridad de mesa sea más veloz, entonces vamos a ganar tiempo entre la entrega del escrutinio, el envío a los centros de transmisión de datos, con los telegramas. Por supuesto que estamos esperando que entre las 21:30 y las 22:30 estén los resultados.

-Algo que fue charlado en las PASO fue el pegar el sobre, ¿cómo se ha establecido ahora?

-Preferentemente no llevemos boligoma u otro adhesivo. Lo que tenemos que hacer es doblar la solapa superior del sobre e introducirla dentro del mismo, obviamente que luego de haber introducido en el interior la boleta de preferencia.

-Con eso es suficiente. Se ha comprobado en las PASO, que más del 95% del electorado tomó esta opción y no hubo inconvenientes, ni ninguna de las cosas que fueron tan temidas. Es que la solapa realmente cubre el contenido del sobre, una vez que se introduce completamente.

-¿Qué nos puede decir del asistente virtual de la Cámara Nacional Electoral, el chat vot?

-Estamos contentos y orgullosos de este acercamiento una vez más a la tecnología. Todo electoral tiene hoy un celular en la mano, al añadir el 1124554444 como un contacto más, al abrir el WhatsApp se coloca la palabra hola y podremos acceder a un menú de opciones. Es el ciudadano el que debe instar a tener esa información, no es que la Cámara Electoral les va a mandar de ahora en más información a cada ciudadano elector. Es un sistema de comunicación bilateral, la voluntad de comunicarse es del electoral y es sin costo alguno.

-Puedo hacer todas las averiguaciones sobre dónde voy a votar, los elementos del protocolo sanitario a cumplir durante las elecciones, los documentos habilitantes para votar, cómo puedo justificar la no emisión del voto. Algo a destacar es que tendrán acceso directo al sistema de denuncias, para dar cuenta de alguna infracción electoral o delito.

-Sobre las multas, ¿qué nos puede decir en caso de quienes no van a votar? ¿Durante las PASO se incrementó la masa de personas que no fueron a votar?

-Votó el 67% del electorado, hubo una baja respecto de la PASO anterior. Han justificado la no emisión del voto, los que no lo han hecho a partir de hoy ingresan a lo que es el registro de infractores al deber de votar. Van a tener que pagar una multa que asciende a 50 pesos, si es la primera vez, 100 si es la segunda y así sucesivamente. Ya sé que estos valores son bajos, pero no depende de la Justicia Electoral el valor de la multa, somos ente de cobro y registro nada más. Entiendo que debería haber aumentado.