El verano y los oídos: por qué es más común la otitis y cómo podemos prevenirla

Con el agua y las piletas se deben tener precauciones con el cuidado, sobre todo de los oídos, ya que en esta época se pueden presentar más inconvenientes que afecten la salud auditiva.

especialista en garganta, nariz y oído Hospital Fleming Sergio Sarradel, fue consultado sobre esta afección:

—¿Por qué la otitis es más común durante el verano?

—La otitis externa o también llamada otitis del nadador se da frecuentemente en esta época justamente por su nombre, igual la puede padecer cualquier persona en cualquier época del año si practica natación durante el año. Va a depender de la cantidad de horas que pasa la persona en el agua, el factor predisponente que tiene en la piel. Es una patología que aumenta exponencialmente en el verano.

—¿Qué hábitos saludables hay para prevenir?

—Para evitar otitis externas se puede indicar el uso de alguna gotita preventiva, el alcohol boricado, tapones junto al gorrito de látex para evitar que ingrese agua al oído. Si tengo diabetes o soriasis la prevención con esa patología. Secuelas no suele dar, porque es una infección aguda que se trata con antibióticos, antiinflamatorios y generalmente el paciente en pocos días está normal sin problemas.

"En el caso de un paciente diabético puede dar un caso severo, como el caso de la otitis externa maligna que es una infección bastante grave. Pero son casos muy puntuales, la mayoría son cuadros leves que ceden con antibióticos tópico", indicó el especialista.

—¿Cuáles son los posibles síntomas?

—Generalmente se manifiesta con dolor puntual en la parte externa al oído, sensible al tacto en la parte del trago, movilidad del conducto. Con tocar esa parte se puede sospechar que el paciente lo padece. Lo otro es la hipoacusia, porque al taparse el conducto el paciente deja de escuchar ya sea con inflamación del conducto o secreción que se puede juntar. El dolor junto con la pérdida auditiva son síntomas cardinales.

“Existe la otitis externas, que son las que estamos describiendo y existen las otitis medias que se producen en distintas épocas del año, primero principalmente cuando hay mucho catarro o alergia, que son las que padecen los niños porque se junta moco en el oído medio y se termina infectando".

Tratamientos

Sobre las formas para tratarla, indicó que "las gotas siguen siendo parte del tratamiento, junto con algún corticoide por vía oral o inyectable", que es para más gravedad.

¿Cómo prevenirla?

No utilizar los hisopos

No meterse el dedo si hay agua

Secarse el oído con el toallón una vez que la persona salga del agua

Poner la cabeza de costado hasta que salga toda el agua del canal

Al finalizar el día, aplicar en los oídos unas gotas de alcohol boricado, que ayuda a evaporar los restos de agua en el canal auditivo.