El pecado mortal de no informar bien sobre la vacuna

Sí bien es cierto que ningún gobierno en el Mundo estaba preparado para atajar semejante tiro libre y que en Argentina se sintió a partir de marzo con la famosa bola de fuego de la enfermedad COVID-19. También es verdad que ningún sistema de salud preveía el saturamiento de pacientes que iba a producir la pandemia por el coronavirus.

Pero también es cierto que mientras Chile adquirió unas 20 millones de dosis de vacunas para frenar lo que ya estamos escuchando como la segunda ola en Argentina recién la semana que viene se tratará de analizar un Plan B ante el temor que ahora produce la Sputnik V.

El pecado mortal que ha cometido en el tramo final de este 2020 el Gobierno Nacional es no haber brindado un mensaje claro respecto a la vacuna, sea cualquiera en su tipo. Claro, porque ahora el debate es si me coloco o no la vacuna. Además de todas las incertidumbres que generó esta gestión ahora se sumó la gran duda sobre la vacuna.

Que hablen los técnicos

Según el presidente de la Caja de la Salud Mendoza, el médico mendocino Félix Nallim, “ante todo, si hablamos de la vacuna rusa, por ejemplo, habrá que ver si tendremos las dos dosis que entre ellas se complementan. Porque no todas las vacunas poseen los mismos componentes y llegado el caso hay que tener muy en cuenta que no se pueden mezclar. La primera y la segunda dosis deben ser de la misma vacuna, del mismo laboratorio”.

“Todas las vacunas son distintas, todas con distintas formulaciones de laboratorios. Por eso, si nos colocamos la primera dosis de la rusa a los 21 días habrá que recibir la segunda de la misma vacuna pero que no es la misma versión. Son complementarias entre sí”, remarcó.

El también presidente de la Asociación Gerontológica Argentina, AGA, reconoció que “el mensaje dado por el Gobierno Nacional no ha sido claro y ha logrado que la gente dude en vacunarse. Eso ha sido porque la comunicación no ha sido clara”.

Y criticó que “no se la ha permitido a los técnicos que salgan a explicarle a la gente sobre la vacuna, solamente lo han hecho los políticos y eso ha sido un error que ahora estamos observando”.

Falta de conciencia de la gente

Sumado a eso, Nallim, quien el domingo celebró el aniversario número 21 de la Caja de la Salud Mendoza, alertó: “Yo creo que no hay conciencia de parte de la gente sobre lo que está pasando. No podemos proteger a los más vulnerables si primero no nos cuidamos nosotros”, marcó al aludir al comportamiento de muchos ciudadanos que no obedecen los protocolos sanitarios en el país o en Mendoza.

“Porque hay que tener en cuenta que la vacuna no terminará con la pandemia. Solo tratará de frenarla. Evitará las complicaciones y que no se sature el sistema sanitario. No va a eliminar a la COVID. Esto será como la gripe, que también es una enfermedad mortal, que ahora se puede tratar en casa sin necesidad de ocupar una cama en un hospital”, reflexionó.

Analizando lo que se observa en el país transandino consideró que “en Chile han tomado una decisión inteligente, para proteger a su pueblo de una segunda ola. La gente tiene que tomar conciencia que tiene que seguir usando el barbijo, participando en reuniones acotadas, manteniendo el distanciamiento y realizando reuniones en lo posible en espacios al aire libre”, recomendó.

“Tenemos que aprender lo que nos ha pasado. A nosotros se nos puede adelantar la segunda ola, antes de otoño, por la falta de obedecer a los protocolos”, completó.

Vacunas eficaces

El profesional de la salud fue categórico respecto a la vacuna: “Lo importante es saber si las vacunas serán seguras y eficaces. La efectividad es en la fase 3 que aún no estamos transitando. Es importante saber qué vacunas tendremos nosotros en Argentina y eso todavía no está definido”, dijo.

“Por eso es que me parece correctísimo el documento que ha emitido la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, para las celebraciones de las Fiestas en este 2020 y que básicamente se refiere a los cuidados que debemos seguir atendiendo bajo todo punto de vista”, añadió. Y agregó: “En la página oficial de la SADI todos pueden consultar la información necesaria que hay disponible hoy sobre los tipos de vacunas que hay disponibles contra el coronavirus”.

A continuación las recomendaciones de SADI:

Como todos sabemos, se acerca la celebración de Navidad y Año Nuevo, ese momento del año que muchos esperamos con ansias para reunirnos con aquellos que más queremos y compartir un grato encuentro. En este año tan particular, seguramente nos preguntamos cómo podemos mante- ner esta tradición sin ponernos en riesgo.

Las reuniones numerosas, llevadas a cabo en zonas de transmisión comuni- taria activa o con utilización de transporte interurbano, y sin cumplimiento de las medidas de prevención adecuadas, ponen en riesgo de contraer COVID-19 a todos los participantes , en especial a aquellos más vulnerables, que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad.

Existen numerosas estrategias para minimizar el riesgo de transmisión de SARS Cov2 en la comunidad, y muchas de ellas son útiles al momento de planificar estos eventos:

• Celebrar solo con la gente más cercana, intentando mantener nuestra ̈burbuja ̈ de contactos habituales, con quienes comparti- mos los mismos hábitos de cuidado y responsabilidad.

• Limitar las salidas y actividades sociales la semana previa, minimi- zando así el riesgo de exposición al virus y posterior transmisión

• Si hay personas mayores de 60 años en nuestro entorno, o con Fac- tores de Riesgo para desarrollo de enfermedad grave (Diabetes, cáncer , enfermedades renales, cardiacas o pulmonares, obesi- dad o alteraciones de la inmunidad), alentarlas a participar de la reunión de manera remota o asegurarnos que el sitio elegido para la misma cuente con las mejores condiciones de espacio y ventila- ción posibles, instándolos a que permanezcan un tiempo corto.

• Usemos a favor el hecho de tener un clima cálido en esta época del año, y elijamos reunirnos al aire libre

Existe numerosa evidencia que nos muestra que las actividades en ambien- tes cerrados tienen alto riesgo de transmisión del virus, mientras que aquellas realizadas al aire libre, o en espacios amplios y suficientemente ventilados, son seguras si se cumplen respetando las pautas generales de distancia- miento que ya conocemos:

Limitar al máximo el número de personas que concurren ( no más de 10) Evitar abrazos, besos y saludos con contacto físico Mantener una distancia de al menos 2 metros Utilizar tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón cuando no se logra mantener la distancia, y todo el tiempo si estamos en lugares con ventilación insuficiente Lavarnos las manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón o utilizando sanitizantes o soluciones alcohólicas. cuando?: antes y después de ir al baño, comer, toser o estornudar, tocar superficies comunes o elementos compartidos.

Otras recomendaciones:

• Planifiquemos una comida corta, evitando compartir platos, ban- dejas u otros utensillos; identifiquemos y no compartamos nuestra copa.

• Siempre que no estemos comiendo o bebiendo, utilicemos la mas- carilla si estamos en el interior.

• En los momentos de preparación de los platos , y durante las con- versaciones , utilicemos el tapabocas , sobre todo si nos encontra- mos en el interior.

• Mantengamos abiertas puertas y ventanas, asegurando una venti- lación cruzada en todos los ambientes.

• No olvidemos colocarnos repelentes de insectos o disponer insecti- cidas en los ambientes

• Si estamos al aire libre podemos colocar varias mesas a distancia suficiente, y compartirla con nuestros convivientes

• Evitemos cantar, gritar o bailar si no logramos mantener la distancia de 2 metros y recordar que si lo hacemos, no debemos retirarnos el tapabocas

Recordemos que nuestra mejor herramienta es la responsabilidad individual y social, con la premisa de cuidarnos para cuidar al otro; hagamos nuestro aporte para continuar disminuyendo la circulación del virus en la comunidad.