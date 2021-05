El hijo de ´Pappo´ detenido por violencia de género: "Me roció con alcohol y me encerró"

Luciano Napolitano, el hijo del fallecido músico de rock ´Pappo´ fue detenido en las últimas horas acusado de amenazar de muerte, atacar a golpes y dejar encerrada durante casi un día a su pareja Florencia Mariel Oleiro (33) en el quincho de la casa en la que convivían, en la localidad bonaerense de Benavídez.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, durante una discusión el lunes 24 de mayo, Napolitano la tomó del cuello y la amenazó de muerte. Luego la empujó contra un sofá y le colocó una rodilla sobre el pecho.

La víctima logró salir al patio, hasta donde fue perseguida y continuó la agresión a golpes, según los voceros. El crudo relato procede especificando que luego de la pelea, Napolitano intentó chocarla, por lo que ella se refugió en el quincho de la casa donde finalmente la víctima fue encerrada con llave y permaneció allí hasta la tarde del día siguiente, cuando logró escapar y pedir auxilio al 911.

Según fuentes judiciales, por medio de allanamientos se secuestró un revólver calibre 38 cargado y municiones del mismo calibre, algunas de de las cuales habían sido percutadas.

En tanto, Napolitano fue detenido ayer a la madrugada y puesto a disposición de la justicia.

En declaraciones al canal C5N en la tarde de hoy, Oleiro expresó: “Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima y me puso las rodillas en el pecho. Las nenas pedían que me suelte”, detalló en referencia a las hijas del acusado.

“Luego me dijo que me aleje de la camioneta mientras me rociaba con alcohol. Les dijo a las hijas que suban a la camioneta, puso primera e intentó atropellarme”, sostuvo e insinuó que no es la primera vez que tiene que enfrentar estas situaciones violentas. Y aseguró que "todos tienen miedo".

La fiscal Miozzo dispuso que el acusado permanezca detenido en la comisaría 2da. de General Pacheco, acusado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra".

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.