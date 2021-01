¿Quién es el hijo de "la petisa"?

El pastor evangélico Adrián Aquino es más famoso de lo que creen, es el hijo de la petisa, y por ende se trata de la persona que se hizo viral por su desopilante aparición en las cámaras de televisión el día que se votaba en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Militante de las dos vidas, expresó su postura en contra del aborto asegurando que su madre hubiese aplicado la interrupción del embarazo con tres de sus hermanos.

“Necesitaba reforzar mis convicciones y la llamé a mi vieja. Le digo ¿vieja, vos estás a favor de las dos vidas? obvio que sí me dice. Le dije, viejita si esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá, somos diez hermanos, mirá lo que me dice la petisa, nos hubieses tenido a todos nosotros. No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono”, comenzó su relato.

Y agregó “me dijo la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos. Me puse mal porque ni siquiera me nombró a mí”.

Y continuó "a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado. Y entonces me puse a pensar y dije obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, cómo voy a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir", lanzó esta persona, quien es pastor evangélico en un centro cristiano de la localidad de San Miguel.

Adrián Aquino es la máxima figura del Centro Reyes de la Tierra, y de hecho ya ha aparecido en diferentes canales de televisión y hasta conduce un programa de radio zonal que también puede observarse vía streaming.

Predicciones del pastor sobre la pandemia

Durante el comienzo de la pandemia por el coronavirus, el pastor sostuvo: "Queremos enviar un mensaje a todos los que correspondan. Sé que aumentan los casos en Argentina, la cosa va a empezar a colapsar, las camas de terapia intensiva no van a alcanzar", dijo en el programa de radio que conduce.

Entre otras actividades, el pastor lleva la palabra de Dios a distintos pabellones cristianos en diferentes cárceles, y sostiene que: “Hay dos tipos de casos a tener en cuenta. Aquellos que quieren estar en el pabellón cristiano y con gente que aplique estos principios para recibir buenos tratos; o aquellos que quieren estar con esta gente porque realmente necesitan el tratamiento que tiene que ver con una transformación, que tiene que ver con el arrepentimiento, con un cambio de mentalidad“ sostuvo.

Además, aseguró que las iglesias tenían que funcionar para curar a los enfermos, y agregó: "Nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro”.