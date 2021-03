El Gobierno ya piensa en más restricciones para los vuelos

Desde el Gobierno advirtieron que habrá más restricciones en los vuelos después de Semana Santa para continuar con las medidas que intentan reducir el impacto de la segunda ola de contagios de Covid-19.

Así lo indicó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, según un informe realizado por epidemiólogos que ya habría llegado al presidente Alberto Fernández. En diálogo con La Red, el funcionario anticipó que las medidas se implementarían pasado el domingo de Pascua y que van a pedir "que se refuerce el control".

El ministro también aclaró que no cree que el problema sea el turismo, aunque de todas formas el foco está en los vuelos desde y hacia el exterior. En ese sentido Lammens destacó que desde el grupo de expertos recomiendan restringir los vuelos desde otros países, además de México, Brasil y Chile como ya se había dispuesto.

Esto es porque, siguiendo las declaraciones del ministro en base a las conversaciones con los especialistas, "hay que demorar lo más posible la entrada de las variantes nuevas, ralentizar la llegada", como la Manaos de Brasil, que ya circula en Argentina. Es por eso que Lammens señaló que "es una determinación que seguramente se tomará en los próximos días".

Por otro lado afirmó que el mensaje del equipo de epidemiólogos que asesora al Gobierno fue "bastante unánime" y que, si en un principio el objetivo fue "ganar tiempo" para evitar más fallecimientos, "ahora hay que lograr achatar la curva para avanzar con la vacunación".

Además, Lammens defendió la decisión de no limitar la circulación ni imponer más restricciones durante Semana Santa porque, reiteró, "claramente el problema no es el turismo". A eso se le suma que los especialistas afirmaron que están las condiciones dadas para no tomar medidas más fuertes.

En ese sentido destacó que este año los turistas se trasladarán más en autos particulares que en otros tipos de transporte, "lo que minimiza el riesgo y mantiene una especie de burbuja". Sin embargo, aclaró que si hubiera un riesgo mayor, se tomarán otro tipo de decisiones.

Es por eso que desde la cartera de Turismo enfatizaron en seguir cumpliendo los protocolos y las medidas sanitarias para evitar contagios "Cuando hay un cumplimiento estricto se puede vivir y convivir con el virus, sin cerrar industrias ni comercios", aseguró Matías Lammens.