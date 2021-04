El Gobierno anunció un bono extra para los trabajadores de la Salud

El Presidente Alberto Fernández anunció este lunes un bono específico de $6500 para todo el personal de la Salud afectado al tratamiento de los enfermos de coronavirus. El beneficio se dará por tres meses, y está previsto que se incluya a 100.000 trabajadores que no estaban incluidos en el 2020.

Desde el Museo del Bicentenario, especificó que el Estado realizó una inversión de 10.155 millones de pesos para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19 "con 134 nuevas obras, que con las 128 anteriores suman un total de 262, e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 camas. En este sentido, Fernández expresó hoy su reconocimiento a los trabajadores de la salud, aseguró que cuentan con su "admiración diaria" y lamentó que algunos "llamen a la confusión para sembrar discordia".

Sobre el beneficio a los trabajadores sanitarios, el Jefe de Estado detalló que los ayudará “a sobrellevar un mayor esfuerzo, y que lo recibirán en total "740 mil personas del sistema de salud”.

Críticas a la Ciudad de Buenos Aires:

El mandatario evitó realizar comentarios sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires que le permitió al gobierno porteño continuar sin variantes el ciclo lectivo, pero sostuvo su postura y dijo que “a la hora de educar a nuestra gente, es importante que los maestros estén vacunados. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y sólo vacunó al 14 por ciento del personal de educación. Cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores”

Asimismo, señaló que “mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos, es lo único que me preocupa y que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, ni comercial, ni educativa; son decisiones de política sanitaria".

Por su parte, apoyando lo expresado por Fernández Vizzotti alertó que "hay que focalizar las medidas de cuidado" y aclaró que "son intensas, focalizadas y transitorias, pero son fundamentales para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta"