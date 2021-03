El FMI le respondió a CFK luego de plantear que: "No podemos pagar porque no tenemos plata"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó hoy a través de su vocero, Gerry Rice que no se podrán mejorar las condiciones del pago de la deuda, a pesar del pedido del Gobierno. Aseguró además que "Estos términos se aplican de manera uniforme a todos los países, no solo a la Argentina.

En una tradicional conferencia de prensa, indicó que la Argentina prefirió tener una Línea de Crédito Extendida para respaldar sus planes, y los desembolsos efectuados en el marco del EFF y agregó que "se reembolsarán en un plazo de cuatro años y medio a 10 años, en 12 cuotas semestrales iguales".

Insistió por su parte, que los "equipos están trabajando juntos de manera constructiva para ayudar a fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y promover el crecimiento sostenible".

Rice aclaró luego del encuentro que mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán el martes último, en su despacho del cuartel general en Washington que comparten "objetivos" en términos de los desafíos que enfrenta el país; " todos estamos de acuerdo en que necesitamos un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas para proteger a las personas más vulnerables de Argentina y sentar las bases para un sector sostenible, inclusivo y, de hecho, un crecimiento dirigido por los privados".

Asimismo, negó tener información acerca de si la Argentina solicitó al FMI revisar el costo del préstamo y, al mismo tiempo, si busca extender los plazos del acuerdo al que desea suscribirse (de Facilidades extendidas).

En tanto, el vocero finalizó "Nuestro estrecho diálogo continuará", en el marco de las negociaciones encaradas para alcanzar un acuerdo que permita reprogramar la deuda de 45.000 millones de dólares que el organismo otorgó al país en 2018.

¿Qué dijo la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?:

La inquietud periodística respecto de los plazos y las tasas surgió luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se refiriera ayer al préstamo que recibió el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y la renegociación actual del mismo que llevan adelante la Argentina y el FMI.

“Con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”, dijo Cristina Fernández durante el evento con el que se recordó el 45 aniversario del golpe cívico militar.