¿El fin del barbijo: es para siempre?

Después del comunicado oficial del Ministerio de Salud que informó a todos los argentinos que el barbijo ya no es obligatorio al aire libre, surgieron grandes interrogantes sobre la condición de inmunidad de la población.

En conjunto con esta medida, otras de apertura fueron anunciadas y en muchos lugares se vislumbró "el fin del coronavirus". Pero esto no es así, en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el virólogo Mario Lozano:

“No debemos relajarnos hasta no tener la inmunidad comunitaria”

En este sentido recalcó que "la pandemia no terminó y estamos ante el ingreso de esta nueva variante", por lo que hay que seguir cuidándonos.

Por otra parte, la ministra Carla Vizzotti, indicó que en este momento tenemos un 10% de circulación, pero el especialista piensa que se avecinan semanas complejas: "Dentro de 4 o 5 semanas más seguramente se haga la variante mayoritaria en el país y en ese momento habrá tendencia a aumento de casos si no nos cuidamos".

“Si mantenemos los cuidados mínimos que nos está pidiendo el Ministerio de Salud de la Nación, que es seguir usando el barbijo en lugares cerrados, donde hay acumulación de gente aún al aire libre, seguramente la variante Delta no nos va a afectar o muy poco", insistió.

Las nuevas medidas podrían causar un daño si la gente no toma en cuenta que los cuidados básicos tienen que seguir existiendo, ante esto manifestó: "Está bien que tomemos estas medidas de relajación, de estar más liberados del uso de barbijo, pero no debemos creer que la pandemia terminó. En todos los países donde creyeron eso aumentaron los casos, volvieron a aumentar las internaciones. No nos relajemos del todo"

Los vacunados en el país

Con respecto a los inoculados, sostuvo que "el 80% de los mayores de 50 años ya tiene las dos dosis, es una gran protección, pero todavía no hemos llegado a inmunidad de rebaño". Y agregó que todavía no llegamos a esta situación porque "no se están vacunando a niños y adolescentes".

De acuerdo con los estudios Pfizer obtuvo muy buenos resultados vacunando a chicos, por lo que recordó que sumado a los de Moderna y Sinopharm, "si se confirma la fase clínica 3 estaríamos pudiendo vacunar a los menores de edad y ahí podríamos apuntar a la inmunidad de rebaño y resolver el problema sanitario que implica tener las aulas abiertas con presencialidad".

“Si empezamos a vacunar a niños, niñas y adolescentes vamos a disminuir muchísimo. Ahí sí creo que empezaríamos la etapa final de ganarle a la pandemia, determinar con la pandemia. Espero que eso se logre muy rápido. En un par de meses vamos a estar mucho mejor"

La tercera dosis

Sobre la posibilidad a futuro de colocar una dosis extra, aclaró: "Probablemente el año que viene se apliquen terceras dosis en todo el mundo. Pero, es más importante terminar de vacunar a todo el que debe completar y después sí empezar con las terceras dosis".

Asimismo, desde su punto de vista, "si se autoriza a discotecas con aforo del 40% para personas con esquema completo de vacunas, lo mismo para el futbol y otros eventos entendemos que es una medida electoral"

Y conncluyó: "Toda medida de aumentar aforos, aumentar las actividades sociales, culturales, deportivas, de educación… cualquier medida es un riesgo en la pandemia. Tenemos que sopesar los dos platos de la balanza. Cualquiera de estas actividades son potencialmente propagadoras de brotes".