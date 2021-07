El caso Chano disparó nuevamente el debate: pistolas Taser ¿sí o no?

El episodio de violencia del que fue parte el músico Chano Charpentier reavivó el debate sobre el uso de las pistolas Taser en algunas circunstancias. Para aclarar los puntos de vista que existe sobre este tema, hablamos con el especialista en Seguridad, Martín Durán quien indicó: “Es un arma secundaria menos letal que las tradicionales”

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30- sostuvo que el principal beneficio es que "tiene un solo disparo. Entonces, la persona recibe una descarga eléctrica, pero disminuye los daños colaterales, los rebotes de balas de plomo y el daño físico que provoca el recibir un disparo de un arma de fuego".

A su vez, también expuso sus contras: "Lo que hay que tener en cuenta es que no se puede usar en cualquier lugar, por ejemplo en una salidera bancaria no sería recomendable, como así también usarla con una persona que tenga un marcapaso o epilepsia".

Los diferentes usos

Un policía puede llegar a pasar por distintos momentos de peligro y diversas situaciones en donde tenga que usar un arma, en estos casos el especialista sostiene que "el personal de Seguridad debería analizar, cuando arriba al lugar, qué arma usará". Por lo que "si una persona tiene un rehén es preferible actuar con una Taser que con una bala de goma y si la persona se está autoflagelando también para provocarle el menor daño"

De acuerdo con su uso en el mundo especificó que las Taser "se usan en más de 107 países, en donde los policías tienen las dos"

Los Costos

A diferencia de las armas de fuego, las Taser tienen un costo de 3 mil a 3.500 dólares, en cambio un arma tradicional de fabricación nacional rondará los 300 dólares y cada bala 50 centavos.

En este sentido, manifestó que "es importante capacitar a la gente, ya que no cualquiera la puede usar el arma. Es un elemento eléctrico y hay que darle cierto mantenimiento. También hay que entrenar a los agentes, porque si los dos arpones no impactan no se cierra el circuito y la recarga es más difícil, que no es igual que tener 16 balas en una 9 milímetros y eso también es parte de un entrenamiento".

Se sabe, que la pistola Taser particularmente, tiene la trazabilidad, una cámara, un micrófono y un GPS, cada vez que se usa viaja la información a la página del fabricante, que hacen a la seguridad, por lo que aseguró que "es acostumbrarse a otro mecanismo y ser responsables de su uso"

El caso Chano Charpentier:

Por su parte, y desde su visión, Durán dijo que especialmente en el caso de lo sucedido con el cantante, "a su casa cayeron un grupo de policías, como ocurre en la normalidad, porque Chano no estaba tomando un rehén, ni tampoco estaba siendo víctima de un allanamiento, ni de nada que hiciera presumir que se necesitara de una fuerza táctica"

Y concluyó: "Es por eso que llega la policía, hablaron con él casi una hora para bajarlo, para que estuviera más tranquilo. Quizá hayan tenido que abordarlo desde otra temática, pero no lo puedo decir, porque no soy especialista. Lo que sí puedo establecer es que este tipo de elementos -por la Taser- habrían sido más favorables".