Hace más de un año y medio, con la llegada de COVID-19, nuestra realidad cambió en absoluto y la sociedad entera se vio obligada a utilizar barbijos tanto fuera como dentro de casa. Esta, como muchas otras nuevas rutinas, modificaron nuestra vida al 100% y se convirtieron en grandes aliados a la hora de proteger nuestra salud.

Este requisito, mucho más que el alcohol en gel, hoy es indispensable para trasladarse a cualquier lugar incluso cuando estamos en un auto. A pesar de ello, muchos países del mundo están dejando de usarlo y en otros tantos ya no es obligatorio gracias al avance de la vacunación. A raíz de este panorama nos preguntamos: ¿Es posible que suceda esto en la Argentina? ¿Cuándo podría ser? ¿Qué tendría que pasar para llevar adelante esta decisión?

Un adelanto de esta posible medida fue comunicada por el Jefe de Gobierno Porteño quien en un discurso expresó: "Organizamos el plan en 6 etapas y en cada una de ellas vamos a ir anunciando aperturas graduales". Según el comunicado, desde el Gobierno de la Ciudad prevén que con más del 50% de la población vacunada anticipó que ese sexto escenario es de "liberación". Esto significa que incluirá la no obligatoriedad de utilizar barbijos o tapabocas en espacios públicos.

"Acá llega la vuelta a la normalidad tal cual la conocíamos antes de la pandemia: sin restricciones ni protocolos. Ya no vamos a tener que usar el tapabocas, ni vamos a tener que estar tan lejos unos de otros", amplió.

Acerca de este tema pudimos hablar con el médico Fabián Sánchez quien nos proporcionó información sobre esta posible medida: "Es Imposible que dejemos de usar el barbijo, no estamos preparados como sociedad para hacerlo todavía"

En este sentido argumentó su posición: "Surgen constantemente nuevas cepas, y nuevas enfermedades respiratorias que nos hacen ver un panorama difícil para volver a la antigua normalidad".

"Hay algunas profesiones que lo necesitaban hace tiempo, pero no era un hábito, en la actualidad en cambio, viene a sumar una protección más que puede llegar a estar presente también en el futuro", y agregó: "El virus no va a desaparecer nunca, va a ir mutando y por eso es que hay algunas cepas más contagiosas o letales que otras".

"Antes estábamos malacostumbrados, estornudábamos delante de las personas, no teníamos distanciamiento social, yo antes me enfermaba todo el tiempo y no entendía por qué. Ahora usando barbijo no, y esto es parte de cuidarnos más".

Para concluir sostuvo que el barbijo de tela también comenzará a ser parte de esta nueva realidad, de la que vamos a hacer un hábito más adelante, siendo más conscientes del cuidado de nuestra salud.

Vuelta atrás

Uno de los países que liberó la recomendación de usar barbijo o mascarilla para las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 fue Estados Unidos, pero esta medida fue revisada y el país norteamericano decidió volver atrás. Las personas que hayan recibido las dos dosis, ahora también deben usar barbijos nuevamente si se encuentran en los espacios interiores.

Esto se debió a un aumento de casos de la variante Delta, que como en muchos otros países, alertó a las autoridades por su gran velocidad de contagio. Más allá de las idas y vueltas los niños y adultos en las escuelas deben usar mascarillas o barbijos, independientemente del estado de vacunación desde que inició el ciclo escolar y a partir de ahora, todos los vacunados deben usarlos: en espacios interiores y en áreas de alta o considerable transmisión.