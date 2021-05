Efecto pandemia: el tabaquismo aumentó durante el encierro

Algunas de las consecuencias de la pandemia y el encierro en todo el mundo ya pueden verse y muchas de ellas están relacionadas a cambios en la rutina y en el día a día de las personas. Tanto es así que los efectos secundarios incidieron notablemente y provocaron aumento de peso, cambio del sueño, sedentarismo, estrés y aumento en el consumo del tabaco.

le consultamos a Daniel Buljubasich, neumonólogo, quien reafirmó la idea de que durante la pandemia creció el tabaquismo.

“La situación que ha generado la pandemia es de angustia, depresión, mezcla de incertidumbre, sensaciones que hacen el cóctel para que la gente no solo fume más sino también consuma más alcohol, ansiolíticos. Se ha visto un aumento en el consumo de tabaco, la gente que fumaba lo hace en más cantidad, algunos que no fumaban se incorporaron pero no son tantos y algunos que habían dejado de fumar volvieron a fumar. El 40% de los fumadores reconoció en una encuesta que estaba fumando más que antes de la pandemia" sostuvo el neumonólogo.

¿Está asociado al encierro, las restricciones, no poder hacer una vida normal?

Si bien las causas son múltiples el especialista expresó que "probablemente" el encierro haya jugado un papel muy importante. "El nivel de angustia y preocupación en la consulta médica es tremendo. Cuando se les consultó su conocían que estaban en un riesgo extraordinario por el COVID-19 todos dijeron conocer la situación"

Además indicó que a las mismas personas se les consultó "si querían dejar de fumar, y el 70% dijo que sí, pero que no sabían cómo porque fracasaban en el intento. El 60% había intentado dejar sin ayuda, lo que complicaba más la situación".

La preocupación de esta situación cada vez es mayor y nos hace tomar conciencia sobre los números en la Argentina: “Tenemos 6 millones de fumadores dentro del país y estimamos que 1 de cada 2 va a morir por una causa vinculada al cigarrillo".

"Es un problema extremadamente serio. No solo perjudica al que fuma, sino también a los que están cerca. Intentamos decirles a los que dejan de fumar, que les pidan que los convivientes a que al menos no fumen dentro del domicilio. Nosotros trabajamos en que hagan respetar su espacio libre de humo. Los pulmones fueron diseñados para respirar aire puro, no contaminado mucho menos por el cigarrillo" aseguró lamentando.

¿Qué debe hacer una persona que intenta dejar de fumar?

"Lo primero tal vez es interpretar que tiene una enfermedad, que se llama tabaquismo. Se piensa que es un vicio, pero es una adicción. El fumador interpreta que entró en esto por su propia voluntad y que solo tiene que salir de esto. Pero no es así, porque aunque no se dé cuenta lo introdujeron en esto de alguna manera para salir va a necesitar ayuda".

El especialista también explicó el rol de la familia en el proceso en el que se "deja de fumar" e insistió que "hay una diferencia enorme entre dejar de fumar solo y dejar con ayuda. Si ven que solo el 3% deja de fumar espontáneamente y sin ayuda es algo complejo".

¿Cómo se puede calmar la ansiedad ?

"El gran temor de un fumador que va a dejar es la abstinencia. Eso es una situación desagradable, es cómo controlarlo para que dejar de fumar sea más tolerable. Para eso hay medicación que claramente ayuda a que los síntomas del síndrome de abstinencia sea más manejable"

En este sentido Buljubasich planteó la gravedad de este tema: "El cigarrillo en realidad enferma a todo el cuerpo, porque enferma a las arterias, venas y vasos sanguíneos". Dejando entrever que no hay sector del organismo que quede libre del daño provocado por el cigarrillo.

"Es una droga socialmente permitida" y pero manifestó que de apoco "hay un cambio en la actitud de la gente. Si bien es socialmente permitida, cada vez es menos socialmente aceptada. Hoy no se tolera tanto, incluso los convivientes tampoco toleran tanto. Creo que es la piedra fundamental para el punto final de esta adicción"

Ante esta problemática el neumonólogo advirtió: "Fumar cigarrillos provoca infarto de miocardio, un cigarrillo por día" explicando que no es algo que hay que "dejar pasar" y que hay que tomar los recaudos necesarios, y tener la voluntad para dejar algo que es dañino.