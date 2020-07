El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con el exjefe de estado, Eduardo Duhalde. En un encuentro cargado de tensión por la situación actual del COVID-19 en Argentina, ambos evaluaron el presente del país.

Frente a esto, Duhalde fue muy concreto y directamente le recomendó a Fernández "sacarse de encima a Cristina Kirchner", vicepresidenta del país.

Pero no todo quedó allí, las críticas también llegaron para el Gabinete Nacional. "Son unos inútiles, no te ayudan, no te sirve" fueron las duras palabras del actual presidente del Movimiento Productivo Argentino. Los ánimos estaban bastante calientes teniendo en cuenta que este encuentro fue después de que Sergio Berni se enfrentará con la Policía Federal, por los controles mal ubicados en Puente La Noria.

Más allá de las críticas, el expresidente le propuso al actual jefe de estado realizar el lanzamiento de un plan productivo para poder levantar la economía Argentina, afectada por la pandemia del COVID-19.

"Con los bancos no vas a ningún lado", le exclamó el dirigente a Alberto Fernández y además, le solicitó "poner en movimiento el Estado".

Las respuestas del presidente sobre lo que escuchaba era mostrar acuerdo en algunos aspectos y en otros simplemente mantenserse en silencio.