Discriminación en un boliche: "Tenés que retirarte por tu sobrepeso"

Una joven de 18 años denunció que fue expulsada de un boliche por los encargados de seguridad debido a su sobrepeso. Sucedió en la discoteca Bartó de Córdoba Capital.

La chica se encontraba con sus amigas bailando en la pista, cuando se acercaron tres guardias del lugar y le habrían dicho: “Vos tenés que retirarte por tu sobrepeso”.

SI bien trascendió en las últimas horas, el hecho de discriminación se habría registrado en la madrugada del viernes en dicho local bailable. Ante las hirientes palabras, el grupo decidió retirarse inmediatamente.

Una de las amigas de la joven que presenció lo sucedió, habló del mal momento que les tocó atravesar y contó en declaraciones con ElDoce.tv que "éramos siete u ocho bailando en la pista y, de repente, vinieron tres patovicas y le dijeron solo a ella que se tenía que ir por su sobrepeso y porque ocupaba mucho lugar".

La chica detalló que su amiga se sintió muy mal y que “mientras ella lloraba por el trato recibido, los otros guardias no contestaban o nos daban la espalda. Los policías que estaban afuera tampoco hicieron nada”.

La joven dijo que la damnificada por el momento no realizó la denuncia formal ante el INADI, pero "no descarta hacerla en estos días porque no quiere que le pase lo mismo a otra persona”, cerró.

Cómo denunciar un caso de discriminación

Toda persona damnificada (o su representante legal, curador o apoderado) y a las ONGs que representan colectivos o grupos de personas, puede realizar la renuncia ante el INADI, organismo que brinda asistencia, contención y asesoramiento gratuito

De acuerdo con la Ley 23.592 y la normativa vigente en nuestro país, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos arbitrarios y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, un tratado o una ley.