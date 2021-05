Diputados debate el proyecto que modifica el Ministerio Público Fiscal

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia inició esta noche la reunión en la que debate el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal.

La iniciativa del oficialismo apunta a dictaminar la norma para dejar habilitado su tratamiento en el recinto. A pesar de ello, es de público conocimiento que el proyecto no tiene los votos suficientes para seguir en carrera. Por su parte, el interbloque de Juntos por el Cambio, fijó la postura de ese espacio y anunció: "Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado, porque lo consideramos abiertamente contario a la Constitución" indicó, Gustavo Mena, vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En el inicio del debate, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, señaló que "este dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria.

"La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución", agregó.

La discusión en este sentido, intenta ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la reforma constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto", añadió.

¿De qué se trata el proyecto?

La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Así, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas. La reforma incluiría a que el Gobierno de turno podría nombrar al jefe de los fiscales, lo cual afectaría la independencia de los fiscales.

Este punto es uno de los que más polémica disparó ya que la elección de este fiscal que el elegido puede ser o no militante de algún partido, lo que permitirá facilitar la impunidad de los propios.

En tanto, el proyecto le otorga a la Bicameral del Ministerio Público la facultad de elegir al próximo procurador Interino entre todos los fiscales generales que tengan más de 10 años en el cargo.