Denuncian penalmente a un policía por pegarle a una mujer

Un agente policial de la provincia de Córdoba fue denunciado penalmente porque habría golpeado a una mujer en el rostro en medio de un control callejero. Luego de la acusación, informaron desde la propia fuerza de Seguridad, que el Policía ya fue apartado de manera preventiva de su trabajo.

La investigación quedó a cargo del fiscal de feria de Distrito 4 de la ciudad de Córdoba, Juan Pablo Klinger, quien ya ordenó una serie de medidas tras recibir el pasado martes 27 de julio la delicada denuncia que involucraba al Policía.

La mujer y víctima del hecho Yésica Magalí Brusa (28), presenta un gran hematoma sobre su ojo izquierdo, y aseguró a los medios de esa provincia, que el sábado último fue golpeada por un policía tras un control policial en el que le secuestraron la moto por circular sin casco y sin la documentación del rodado. Ocurrió en calles Santa Ana y Espora.

Según contó la joven a El Doce, el episodio sucedió cuando fue frenada en un control policial, le dijeron que le iban a secuestrar el rodado, ya que ella no llevaba casco y tampoco tenía la documentación de la moto. Entonces denuncia: “Redactan un acta diciendo que no llevaba el DNI, yo no acceso a firmarla porque era mentira, y el personal reacciona de una manera muy violenta y me agrede con golpes físicos. Estaba enojado porque yo no estaba de acuerdo con el acta”.

Minutos después, contó que exigía su derecho a leer el acta y que el uniformado la quiso introducir en el móvil, pero que cuando se "opone, la golpea" en la cara. "Mi hermana quiere sacarme de ahí, y ella también terminó recibiendo golpes físicos”, concluyó.

De acuerdo con el relato, una policía mujer habría presenciado el hecho y aunque por el momento se desconoce su identidad, fue quien comunicó inmediatamente a sus superiores lo que acababa de ocurrir.