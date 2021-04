Denuncian desprotección hacia los profesionales de la salud

Los profesionales de la salud se sienten agotados. Más ahora que enfrentan la segunda ola de la pandemia por el coronavirus en Argentina con una evolución de la vacunación siempre lenta.

Desde que inició en el país nunca lograron descansar y a pesar de ello por estos días se preparan para enfrentar un aumento de los casos con un bajo nivel de vacunación: casi un 8% de la población argentina con la primera dosis y cerca de un 3% con la segunda. Y con una cifra récord de contagios de 20.870 ayer, martes, en el país y por lo que hoy habrá un anuncio de emergencia desde Presidencia de la Nación que será a través de un DNU.

Sin embargo, con esa realidad a cuesta no terminan las preocupaciones de los profesionales de la salud. En muchos casos la sensación de desprotección de parte del Estado es importante a tal punto que ya se habla de que la salud privada que está tendiendo a desaparecer.

Gracias al esfuerzo que debieron hacer en tiempo de pandemia y ante la carencia de un plan que seguir el trabajo se ha multiplicado debido a la falta de dirección demostrada en términos sanitarios por el Gobierno Nacional.

“La cuarentena no fue bien utilizada en Argentina. Quedó demostrado que la practicada en el país con una duración larguísima no ofreció buenos resultados. En un momento estuvimos con los bares abiertos y las escuelas cerradas. Algo que no se puede entender. Después de un poco más de un año de pandemia ha quedado demostrado que el plan claramente fracasó. Argentina con la cuarentena más larga del mundo tiene uno de los niveles de contagios más altos del planeta”, marcó Fabián Ferro (foto), Jefe de la Unidad COVID del Hospital Perrupato de San Martín.

El médico, quien además representa a la Caja de la Salud Mendoza, donde se congregan 11 distintos tipos de profesionales, explicó que “en todo momento se notó que hubo y sigue habiendo muy poca previsión, tanto a corto como a largo plazo. Se nota una falta de recursos sanitarios en general. Hay un abandono de parte del Estado hacia la salud privada. Hoy vemos que las clínicas tienden a desaparecer. Todo aumenta menos la cantidad de gente que está en las obras sociales”.

Además apuntó contra “la falta de criterios en cuanto a los lineamientos a seguir con los tratamientos. No hay una directiva unánime desde la Nación, más allá de que a la fecha nadie sabe lo sirve o lo que no sirve. Para ser francos, todavía no se ve una terapéutica efectiva, por ese motivo es que la esperanza está sobre la vacunación. Y caro asunto es que en nuestro país es demasiado lenta”.

“Los actores somos los mismos de siempre. Yo llevo dos años sin vacaciones y por el momento no hay un panorama cierto para que podamos descansar. Es importante el trabajo que se hace. Esto lo sienten muchos colegas que sienten además una falta de respaldo gubernamental. Pero el panorama este año no va a ser muy distinto del anterior. Si se estrellan los actores se cae la propia obra”, sentenció Ferro.

El especialista en medicina clínica admitió que “llama mucho la atención la falta de un plan nacional. El personal de la salud aún no está terminado de vacunar. Yo estoy a cargo de la Unidad COVID y solo tengo una de las dos vacunas. Es muy evidente la ausencia de los pesos pesados en el apoyo que precisan los profesionales de la salud. Ha sido un año en el que solamente se ha hablado de COVID y por el momento las medidas estamos lejos de verlas. Tanto para dentro del mismo sistema como para fuera donde está toda la población. Estamos igual que hace un año. Vamos a volver a tropezar con la misma piedra”, sentenció.

Lo positivo

A pesar de la lectura preocupante sobre el estado de situación local respecto al manejo de la pandemia, Ferro, destacó “las acciones oportunas tomadas por algunos actores en especial. Por ejemplo la defensa por mantener abierta la actividad económica en San Martín demostrada por el intendente Raúl Rufeil el año pasado. Y ahora fue el primero en pedir la restricción de la circulación durante las noches. Esas son acciones puntuales, positivas, de un actor determinado, pero no deja de ser un micro actor en un contexto macro donde hay una carencia absoluta de lineamientos generales”.