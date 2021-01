Cupo laboral trans: está disponible el registro para acceder a un empleo

Es oficial, el Gobierno lanzó el "Registro de Anotación Voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional".

El acto de presentación tuvo lugar en Casa Rosada con la presencia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y activa militante, Alba Rueda; diversas organizaciones activistas y otros funcionarios. Allí, se puso en práctica el cupo laboral trans que había sido decretado el año pasado por el presidente Alberto Fernández.

El registro web ya está disponible para que las personas interesadas puedan inscribirse, con el fin de garantizar el acceso al trabajo. Todo lo que hay que saber.

Cupo laboral trans

El registro es la medida que llegó para sumarse y cumplir con lo establecido en el decreto 721/2020 del Gobierno Nacional, el cual establece que como mínimo, el 1% de los cargos y contratos del sector público deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y/o transgénero con el objetivo de "promover la transparencia en el acceso a un puesto laboral".

En este sentido, algunas de las tareas que va a cumplir el registro, de acuerdo a lo informado por el gobierno, son:

Diseñar los circuitos de información dentro del sistema del registro.

Realizar el monitoreo, implementación y seguimiento de las funciones y objetivos del registro.

Recibir la información sobre los puestos de trabajo disponibles en el sector público.

Seleccionar aleatoriamente a los perfiles laborales de las personas inscriptas.

Enviar a las entidades y jurisdicciones los resultados de la selección.

Establecer ajustes o actualizaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.

A quiénes está destinado

Todas las personas travestis, transexuales y/o transgénero pueden acceder e inscribirse mediante el formulario. Según informa el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, deben tener en cuenta que hay que mantener actualizados los datos periódicamente, sobre todo si hay algún cambio en la información que se registró. Por ejemplo, dirección, ocupación actual o algún tipo de experiencia adquirida de forma reciente.

Otro punto importante es que no es necesario tener el cambio registral en el DNI, como tampoco en el nombre de pila e imagen que aparece en el documento, y que no se tendrá en cuenta si tienen o no experiencia laboral, sino que se deberán valorar todo tipo de habilidades.

Cómo registrarse en la web

Todas las personas interesadas pueden acceder al formulario web con un dispositivo conectado a Internet y mediante la página del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Una vez allí, deberán completar datos personales (nombre autopercibido, apellido, fecha de nacimiento, etc.), datos de contacto, de nivel de educación y de ocupación. A su vez se solicita información sobre capacidades y aptitudes, experiencia laboral, saberes y cursos que haya realizado, y da la opción de especificar si la persona está interesada o no en capacitaciones laborales.

Vale recordar que todos los campos a contestar marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

¿Hay que presentar documentación?

El único tipo de documento que se solicita en el formulario es el Currículum Vitae (CV). Hacia el final de la página, las personas interesadas encontrarán la leyenda "en este espacio le invitamos a adjuntar su CV", con la opción de seleccionar un archivo y finalmente cargarlo y subirlo a la página.

Este es un paso importante, ya que el CV permite a la sección de Recursos Humanos del Sector Público -donde se enviarán los datos del registro- tener un resumen completo de la persona interesada.

¿El registro es la única posibilidad de obtener empleo?

Desde la cartera aseguran que el registro es una "herramienta valiosa" a la hora de que las personas travestis, transexuales y transgénero busquen acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, no es un requisito obligatorio previo para el ingreso al empleo.

También es importante resaltar que el registro o inscripción no garantiza el acceso e ingreso a un puesto de trabajo en el sector público, ya que los mismos siempre están sujetos a disponibilidad.

La página web oficial tiene disponible un instructivo para responder el formulario y sacarse todas las dudas. Podés acceder haciendo click aquí. Además, para más información se puede escribir a registrocupotrans@mingeneros.gob.ar.

Lo que sigue en el futuro

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta destacó, entre otras cosas, que se trata de "una política transfeminista que debate no solamente cómo funciona nuestra sociedad sino también otro modo de hacer el Estado".

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, destacó la decisión del gobierno de incluir en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto de "Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero". Ambas aseguaron que ya se dio un paso, pero que ahora van por la ley: "Ahora tenemos un nuevo 'que sea Ley'", aseguró Gómez Alcorta.