¿Cuál es la verdadera efectividad de las vacunas?

La desconfianza en las vacunas no es algo reciente, sino que es algo por lo que el sistema de Salud lucha desde hace ya algunos años. Los llamados ´anti vacunas´ existen y hacen eco de su sospecha en torno a la inoculación y más aún cuando son vacunas que llevan poco tiempo en el mercado como es el caso del coronavirus.

Le consultamos sobre este tema a Mario Lozano, virólogo molecular del Conicet, sobre las campañas que generan desconfianza en la vacunación.

“La desconfianza en el sistema de vacunación dinamita la posibilidad de alcanzar los objetivos” comenzó explicando el virólogo y contó que hay "mayores de 60 y menores con enfermedades que no se han inscripto y no lo hacen por la irresponsabilidad de anunciar cosas que son anormales".

El mensaje que el sistema de Salud implementa es que aunque "no existe tecnología sanitaria 100% segura" verdaderamente, en la actualidad "usamos vacunas que son muy buenas, excelentes y la cantidad que no cubre es una proporción muy baja, pero no es 0" y agregó que "siempre vamos a ver personas que se internaron o se enfermaron o fallecieron a pesar de estar vacunadas" pero fueron aquellos que tienen muchas chances de encontrarse con el virus "por su trabajo".

Lozano considera que "si logramos que el 100% de población en riesgo esté vacunada con una dosis al menos va a cambiar muchísimo, del 7% de mortalidad puede bajar al 1%" y considera que es de suma importancia que la gente se inscriba.

De acuerdo con esto el especialista también se encargó de desmentir la los rumores que había de "imantarse" luego de ser inoculados. Versión que se hizo viral hace pocos días, cuando una joven de La Plata aseguró a través de su cuenta de Instagram que luego de recibir la primera dosis de la vacuna que desarrolló el laboratorio AstraZeneca/Oxford distintos objetos metálicos se “imantaban” en el brazo en el cual recibió el fármaco.

Teniendo en cuenta que el Instituto Gamaleya sacó un informe diciendo que los vacunados con esquema completo no contagian:

¿Cuál es la efectividad de cada una de las vacunas?

"Sí, ninguna de las aseveraciones son 100%. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de los que cumplieron las dos dosis de Sputnik V y que pasaron 21 días después de la segunda dosis la tasa de contagio baja inmensamente" y aseguró que "todas las vacunas que estamos usando, sobre todo con las que tienen más del 80% de cobertura, como Sinopharm y AstraZeneca, son muy eficaces"

Por su parte aclaró que las vacunas de Pfizer y Moderna también tienen protegen por encima del 80%, un poco menos para Johnson, Cancino que tienen alrededor del 70% con las dos dosis. No se podría aplicar a la vacuna que usan en Chile, que es Sinovac que solo tiene un 50% después de la segunda dosis".

Insistiendo con que el cuidado de la Salud es lo primordial en estos tiempos, es importante que la gente sepa, que "la vacuna es una defensa, que puede ser superada si el virus viene en mucha cantidad", porque así se evita el daño de las noticias falsas y maliciosas.

¿La inmunidad es para siempre?

“No sabemos si es para siempre, pero es verdad que la inmunidad que logramos con la infección natural puede funcionar como primera dosis. Algunas personas que se infectaron durante el 2020 volvieron a infectarse, porque generaron inmunidad de baja potencia que les dio una protección durante unos meses y después disminuyó" sostuvo Lozano.

En este sentido, lo más probable es que se infectaron con poco virus, por eso le fue fácil a su cuerpo ganarle al virus. Cuando nos infectamos con muchos virus desarrollamos una inmunidad más fuerte y duradera". Más allá de eso el especialista manifestó que podemos saber que "la inmunidad de la vacuna va a durar mucho tiempo, por eso tampoco hay problema en que si la segunda dosis se retrasa, porque la primera dosis hizo inmunidad y la segunda la refuerza y asegura que dure más"

Con respecto a la preocupación que hay en algunos grupos de la sociedad debido a que se retrasa el 2° componente de la Sputnik V expresó que "la primera dosis los está cubriendo, la primera dosis de Sputnik cubre al 80% de las personas" esto es decir que de 100 personas, solamente 20 se contagian.

En tanto, concluyó "con una enfermedad seguramente más leve, la segunda dosis va a aumentar el grado de inmunidad, pero no lo puede duplicar" esto quiere decir que si hay una mejora. "Otras vacunas que usan la misma tecnología que Sputnik, como Johnson y Cancino, que se dan en una sola dosis, tenés menos protección que con un"a sola dosis de Sputnik, porque llegan al 75%"