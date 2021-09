Debido a una irreal cotización en un sitio digital de ventas masivo y un error ortográfico que se viralizó rápidamente, una moneda de 1 peso acuñada en 1995 revolucionó la numismática argentina con un alto precio en solo 48 horas. A pesar de ser muy buscada, entre los coleccionistas de monedas la noticia solo causó gracia.

El numismático Sergio Tonarelli habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y se refirió a la popular moneda de 1 peso con el error. “Esta moneda con el error 'provingias' fue acuñada en 1995, que es el año en el que más monedas convertibles se fabricaron en Inglaterra, ya que se hicieron en la época en que un peso era un dólar durante el Gobierno de Carlos Menem".

"Se encargaron en distintos lugares, se emitieron 3 millones de monedas con el error 'provingias' y otros 14 millones sin error. O sea que de esa variante, esa seca C que se puede ver con lupa se le ve la letra C. Además en 1995 se hicieron 90 millones de monedas en Corea con la seca A y otros 160 millones más en Francia con la seca B. O sea que en total se han hecho más de 330 millones de ejemplares en el año 1995, el año que más monedas se hicieron", explicó el especialista que estudia las monedas antiguas.

En ese sentido, Tonarelli aseguró que "un coleccionista como yo tiene que guardar cada una de las variantes que se van haciendo. Se guarda la moneda con estado impecable, sin circular, la compré en el Banco Central y vale 1 dólar, o sea 185 pesos a moneda actual. Pero hay tantas circulando, que las que se venden están en estados muy buenos y a 1 peso, porque no valen más".

“Sin circular es que está impecable, sin ninguna falla, ni desgaste por eso en los catálogos ves todas las monedas que se han hecho desde la época colonial la imagen de la moneda y las cotizaciones en estado regular allí circulan. Esta moneda es moderna porque tiene solamente 26 años".

“Lo que ha pasado es que en Mercado Libre, que es un sitio que trabaja muy bien, eso no les preocupa. Ponen a la venta cualquier producto y a los precios más alocados que hay. Si se vende le cobran una comisión al vendedor. Van a encontrar actualmente esta misma moneda de 1 peso que se intentan vender desde 300 pesos hasta 15 mil. Los coleccionistas que sabemos que vale 1 peso no la compramos. Creo que una persona que pretende comprarla va a averiguar, y va a saber que no vale eso. Así que van a estar mucho tiempo con esos precios en Mercado Libre.

-¿Qué moneda argentina tiene mucho valor entre los coleccionistas?

-"El año pasado fue el Bicentenario del nacimiento y muerte de Manuel Belgrano, y se acuñó una moneda de plata que no es de circulación corriente, es conmemorativa. Esa se puso a la venta en casi 9 mil pesos en el Banco Central, la han comprado los coleccionistas y ahora se está revendiendo en 22 mil pesos, debido a que se hizo una tirada de 3 mil ejemplares, que es una tirada corta. Entonces el precio de 9 mil pesos no estaba al alcance de todos, pero como se hicieron pocas ya se revende en Mercado Libre y otros sitios a ese precio".

“De las monedas circulantes un caso paradigmático es la de 20 centavos de 1972. Integra la serie de pesos Ley 18.188 y se hicieron 20 centavos desde 1970 a 1976. Tanto la del 70, 71, 73, 74, 75 y 76 se hicieron millones, que valen en los catálogos 10 o 20 centavos de dólar. La del 72 se hicieron 214 mil nada más, entonces valen 20 dólares porque tuvo tirada reducida. El grado de rareza de una moneda es tan importante a la hora de lograr cotización, como cualquier otro bien. Con el paso del tiempo como hay más coleccionistas la demanda aumenta y también el precio", sostiene el numismático.

Además, aseguró que “se hicieron monedas de circulación, que eran para comprar bienes, de 20, 50 y 100 pesos. Las de plata están hay año 77 y año 78. Un juego completo puede andar cerca de los 100 dólares más o menos. El metal plata ha aumentado su cotización y tienen tirada reducida, así que los tres valores que eran 3 mil, 2 mil y mil pesos, y los tres valores que eran de cobre el set completo puede andar en 100 dólares, unos 18 mil pesos.